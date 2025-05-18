Наслідки атаки "шахедів" на Київ: 9 годин тривала тривога, є пошкодження у двох районах

Оперативна інформація за наслідками російських атак на Київ станом на 9:30 18.05.2025

Про це повідомили в Київській МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Київ

"Повітряна тривога вночі 18 травня тривала протягом 8 годин 54 хвилин (з 23:59 до 08:54) у звʼязку із загрозою застосування російських уданих БпЛА", - повідомили в КМВА.

Наслідки атаки шахедів на столицю

Внаслідок ворожої атаки по цивільній інфраструктурі зафіксовано пошкодження скління вікон однієї з квартир житлового будинку в Соломʼянському районі.

Також, зафіксовано пошкодження даху нежитлового будинку в Голосіївському районі.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Київська область

Водночас через ворожу атаку постраждали Обухівський і Фастівський райони Київської області. Там, на жаль, загинула жінка. Поранень зазнали дитина та двоє дорослих.

Зруйновано житловий будинок, склад та медичний заклад.

У КМВА висловили співчуття родині загиблої та побажання якнайшвидшого одужання всім постраждалим.



"Небезпека від російських атак залишається значною, а методи країни-терориста - не змінюються. Закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та прямувати до укриттів у разі її оголошення", - наголосили в КМВА.