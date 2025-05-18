УКР
Наслідки атаки "шахедів" на Київ: 9 годин тривала тривога, є пошкодження у двох районах

у повітряному просторі фіксуються шахеди

Оперативна інформація за наслідками російських атак на Київ станом на 9:30 18.05.2025

Про це повідомили в Київській МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Київ

"Повітряна тривога вночі 18 травня тривала протягом 8 годин 54 хвилин (з 23:59 до 08:54) у звʼязку із загрозою застосування російських уданих БпЛА", - повідомили в КМВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уламки "Шахеда" впали в Голосіївському районі Києва: пошкоджено нежитлову будівлю

Наслідки атаки шахедів на столицю

  • Внаслідок ворожої атаки по цивільній інфраструктурі зафіксовано пошкодження скління вікон однієї з квартир житлового будинку в Соломʼянському районі.
  • Також, зафіксовано пошкодження даху нежитлового будинку в Голосіївському районі.
  • На щастя, обійшлося без постраждалих.

Київська область

Водночас через ворожу атаку постраждали Обухівський і Фастівський райони Київської області. Там, на жаль, загинула жінка. Поранень зазнали дитина та двоє дорослих.
Зруйновано житловий будинок, склад та медичний заклад.

У КМВА висловили співчуття родині загиблої та побажання  якнайшвидшого одужання всім постраждалим.

"Небезпека від російських атак залишається значною, а методи країни-терориста - не змінюються. Закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та прямувати до укриттів у разі її оголошення", - наголосили в КМВА.

Київ (20047) Київська область (4194) Шахед (1410)
