Последствия атаки "шахедов" на Киев: 9 часов продолжалась тревога, есть повреждения в двух районах
Оперативная информация по результатам российских атак на Киев по состоянию на 9:30 18.05.2025
Об этом сообщили в Киевской ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
Киев
"Воздушная тревога ночью 18 мая продолжалась в течение 8 часов 54 минут (с 23:59 до 08:54) в связи с угрозой применения российских БПЛА", - сообщили в КГВА.
Последствия атаки шахедов на столицу
- В результате вражеской атаки по гражданской инфраструктуре зафиксировано повреждение остекления окон одной из квартир жилого дома в Соломенском районе.
- Также, зафиксировано повреждение крыши нежилого здания в Голосеевском районе.
- К счастью, обошлось без пострадавших.
Киевская область
В то же время из-за вражеской атаки пострадали Обуховский и Фастовский районы Киевской области. Там, к сожалению, погибла женщина. Ранения получили ребенок и двое взрослых.
Разрушен жилой дом, склад и медицинское учреждение.
В КГВА выразили соболезнования семье погибшей и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
"Опасность от российских атак остается значительной, а методы страны-террориста - не меняются. Призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и направляться в укрытия в случае ее объявления", - отметили в КГВА.
