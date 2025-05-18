Последствия атаки "шахедов" на Киев: 9 часов продолжалась тревога, есть повреждения в двух районах

Оперативная информация по результатам российских атак на Киев по состоянию на 9:30 18.05.2025

Об этом сообщили в Киевской ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

Киев

"Воздушная тревога ночью 18 мая продолжалась в течение 8 часов 54 минут (с 23:59 до 08:54) в связи с угрозой применения российских БПЛА", - сообщили в КГВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обломки "шахеда" упали в Голосеевском районе Киева: повреждено нежилое здание

Последствия атаки шахедов на столицу

В результате вражеской атаки по гражданской инфраструктуре зафиксировано повреждение остекления окон одной из квартир жилого дома в Соломенском районе.

Также, зафиксировано повреждение крыши нежилого здания в Голосеевском районе.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Киевская область

В то же время из-за вражеской атаки пострадали Обуховский и Фастовский районы Киевской области. Там, к сожалению, погибла женщина. Ранения получили ребенок и двое взрослых.

Разрушен жилой дом, склад и медицинское учреждение.

В КГВА выразили соболезнования семье погибшей и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.



"Опасность от российских атак остается значительной, а методы страны-террориста - не меняются. Призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и направляться в укрытия в случае ее объявления", - отметили в КГВА.