Последствия атаки "шахедов" на Киев: 9 часов продолжалась тревога, есть повреждения в двух районах

в воздушном пространстве фиксируются шахиды

Оперативная информация по результатам российских атак на Киев по состоянию на 9:30 18.05.2025

Об этом сообщили в Киевской ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

Киев

"Воздушная тревога ночью 18 мая продолжалась в течение 8 часов 54 минут (с 23:59 до 08:54) в связи с угрозой применения российских БПЛА", - сообщили в КГВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обломки "шахеда" упали в Голосеевском районе Киева: повреждено нежилое здание

Последствия атаки шахедов на столицу

  • В результате вражеской атаки по гражданской инфраструктуре зафиксировано повреждение остекления окон одной из квартир жилого дома в Соломенском районе.
  • Также, зафиксировано повреждение крыши нежилого здания в Голосеевском районе.
  • К счастью, обошлось без пострадавших.

Киевская область

В то же время из-за вражеской атаки пострадали Обуховский и Фастовский районы Киевской области. Там, к сожалению, погибла женщина. Ранения получили ребенок и двое взрослых.
Разрушен жилой дом, склад и медицинское учреждение.

В КГВА выразили соболезнования семье погибшей и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

"Опасность от российских атак остается значительной, а методы страны-террориста - не меняются. Призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и направляться в укрытия в случае ее объявления", - отметили в КГВА.

Киев (26012) Киевская область (4295) Шахед (1403)
И где наш "потужний" ответ? Видосиками и мемчиками снова массово ответим?
18.05.2025 10:52 Ответить
А де ж, потужна відповідь, московітам, від СРАТЬєха??
Їздун з челядниками за кордоном, там і своє майно, там і рахунки банків… , а не в Ощадному банку чи Приватбанку??!
18.05.2025 11:25 Ответить
За 3 дня майского перемирия русские накопили дроны.
Теперь выплюнули.
18.05.2025 12:41 Ответить
 
 