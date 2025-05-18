Последствия атаки "шахедов" на Киевщину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате ночной массированной атаки на Киевщине зафиксированы разрушения и пожары в нескольких общинах. Есть жертвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в Обуховском районе разрушен жилой дом, погибла женщина 1997 г.р., ранены три человека (1966, 1964 г.р. и ребенок 2019 г.р.).

Повреждена многоэтажка, горели гаражи.

Также, по данным ГСЧС, в Фастовском районе разрушены склад (500 кв.м) и хозяйственное здание. Возник пожар в медцентре (5000 кв.м).

На местах работают 55 спасателей и 17 ед. техники ГСЧС.

Дроновая атака в ночь на 18 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахэды" сейчас атакуют Киевскую область: погибла женщина, двое взрослых и ребенок ранены в Обуховском районе. Также Цензор.НЕТ сообщал, что обломки "Шахеда" упали в Голосеевском районе Киева: повреждено нежилое здание.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 88 "шахедов" из 273. Еще 128 дронов - локально потеряны.