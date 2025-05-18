РУС
Новости Атака шахедов на Киевщину
13 003 55

Последствия атаки "шахедов" на Киевщину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате ночной массированной атаки на Киевщине зафиксированы разрушения и пожары в нескольких общинах. Есть жертвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в Обуховском районе разрушен жилой дом, погибла женщина 1997 г.р., ранены три человека (1966, 1964 г.р. и ребенок 2019 г.р.).

Повреждена многоэтажка, горели гаражи.

Также, по данным ГСЧС, в Фастовском районе разрушены склад (500 кв.м) и хозяйственное здание. Возник пожар в медцентре (5000 кв.м).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские БПЛА зафиксированы на Киевщине: работают Силы ПВО

Киевская область после атаки дронов
Киевская область после атаки дронов
Киевская область после атаки дронов
Киевская область после атаки дронов
Киевская область после атаки дронов
Киевская область после атаки дронов

На местах работают 55 спасателей и 17 ед. техники ГСЧС.

Дроновая атака в ночь на 18 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахэды" сейчас атакуют Киевскую область: погибла женщина, двое взрослых и ребенок ранены в Обуховском районе. Также Цензор.НЕТ сообщал, что обломки "Шахеда" упали в Голосеевском районе Киева: повреждено нежилое здание.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 88 "шахедов" из 273. Еще 128 дронов - локально потеряны.

Автор: 

Киевская область (4295) ГСЧС (5110) Шахед (1403)
Топ комментарии
+31
А де наша відповідь? Поки Боневтік Лєнку вигулює по Європах нас рашка нищить і відповідь не даєм? Зелені мародери вкрали гроші на дрони? Де Пекло і другі засоби про які Гундосиий давно відзвітував?
18.05.2025 09:06 Ответить
+30
Мільон дронів вже вилітають на Москву. А ні, вилітає Зеленський в Албанію.
18.05.2025 08:53 Ответить
+23
По рейтингам Нєлоха хоч не влучили?
18.05.2025 09:00 Ответить
нікчемне мародер-хуйло Трумп ставить лайк..
18.05.2025 08:51 Ответить
Мільон дронів вже вилітають на Москву. А ні, вилітає Зеленський в Албанію.
18.05.2025 08:53 Ответить
Він вже давно в Римі.
18.05.2025 08:57 Ответить
Чомусь масовані атаки на Київ коли zеленський далеко за кордоном.
Мабуть співпадає...
18.05.2025 09:09 Ответить
Воно турист !
18.05.2025 09:19 Ответить
- Ваш Зеленський до нас приїхав так у нас відразу пожежа сталася!
- А як до нас, так відразу - повінь.
- А у нас в пустелі взагалі сніг випав!
- А у нас шейх помер! ...
- Хера ви ниєте? у нас це говно живе!
18.05.2025 12:11 Ответить
Як би його на московію відправити...
18.05.2025 13:00 Ответить
То радуйся, придурку, що нібито по військовому об'єкту.
18.05.2025 09:04 Ответить
Кацапе, а медцентр то військовий об'єкт? А дитинка, що загинула, військовим була??
18.05.2025 09:11 Ответить
18.05.2025 10:15 Ответить
Що за маячню ти несеш? В голові вавка?
18.05.2025 18:17 Ответить
Пишеш з Павлівської? Помилився у другому слові нікнейма. Там третя літера Б!
18.05.2025 10:22 Ответить
Довбо *******, житловий будинок то військовий об'єкт? А дитина шести років військова? Ти собі на два роки вже написав, згідно зі статтею 436-2 ККУ, але ж очевидно що ти кацап під проксі.
19.05.2025 07:35 Ответить
По рейтингам Нєлоха хоч не влучили?
18.05.2025 09:00 Ответить
По всем "опросам" они только растут... Скоро уже 146% будет
18.05.2025 09:06 Ответить
його рейтинг гдє та па срєдінє
18.05.2025 09:06 Ответить
Тому і утікає з України, зеленський з шоблою, на час обстрілів *******!!!
18.05.2025 09:03 Ответить
Для кого цей фотозвіт?
Для ФСБ чи ГРУ РФ про результативність атаки?
Не публікуйте інформацію про влучання, особливо з фото за якими можна ідентифікувати місця прильотів ударних безпілотників!
На фото, для прикладу, дуже прослідковується на задньому плані блакитний купол церкви, по якому можна достойменно встановити місце прилотів! Русня ж все моніторить з наших ЗМІ!
НЕ ПРАЦЮЙТЕ НЕ РУСНЮ!! НЕ ПОШИРЮЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ!!!
18.05.2025 09:05 Ответить
Гарні смайлики.
18.05.2025 09:08 Ответить
Тебе об сосну тім'ячком тріснули, недолуге?
18.05.2025 09:17 Ответить
Цей фотозвіт для суддів з Гааги.
ФСБ чи ГРУ РФ про результати вже знали раніше, чим зробили це фото.
18.05.2025 10:09 Ответить
👍
18.05.2025 10:20 Ответить
А де наша відповідь? Поки Боневтік Лєнку вигулює по Європах нас рашка нищить і відповідь не даєм? Зелені мародери вкрали гроші на дрони? Де Пекло і другі засоби про які Гундосиий давно відзвітував?
18.05.2025 09:06 Ответить
Заспокойтесь,відповідь буде у дебільних відосиках.
18.05.2025 09:20 Ответить
Мо, Вава ************?
18.05.2025 09:21 Ответить
Пекло та Паляниця в уяві Зеленського.
18.05.2025 11:20 Ответить
Нацбанк за наказом Банкової вирішив знищити виробника РЕБів "Ай-Петрі".
https://www.youtube.com/shorts/JmZxroG4F9U
18.05.2025 12:25 Ответить
А де наша адекватна відповідь по руському мирняку ?
18.05.2025 09:36 Ответить
Народу треба думати глибше.
Народ то має право на повстання, але повинні прогнозуватись наслідки і відповідно управляти ходом повстання.

Відомо, що коли в країні різкі протистояння, то завжди ворогам зручно для нападу, що і відбулося.

Цього повсталий народ чомусь не врахував. І з політиків повсталому народу ніхто не підказав. Напевно теж не розуміли. Маю на увазі 2014 рік. Один із політиків сказав, що ніхто не знав, що росія нападе. Нащо нам політики, які не розуміють простих речей.
18.05.2025 09:38 Ответить
Частині народу, майже половині, а може й більше, нічим думати, тому що вона топить за расєю матушку ще з 1991 року.
18.05.2025 10:15 Ответить
Нашому народу расєя ніяка не матушка.
В 1991 році народ, майже поголовно, навіть кримчани, проголосували за незалежність України.
 Але бувші комуняки - гниди московських вошей, які стали політиками України, показали дулі народу і сказали що ніхто вам нічого не зобов'язаний і стали обдурювати і обкрадати народ. І одурюють і обкрадають до сих пір безперестанку.
Народ не причина, а жертва. І якщо він щось не те робить, то по причині масштабного одурювання його гнидами московських вошей.
18.05.2025 11:40 Ответить
Це найбільша помилка що в 91 році залишили комуністів та кгбістів при владі, вони фактично і розікрали Україну та створили цю корумповану систему, яка знищує з середини.
18.05.2025 13:31 Ответить
Боти, як завжди, гонять на "папєрєднікав", тільки не на зе. А хто за здачу територій відповість: Байд. чи Тр.? Вже командири пишуть, що на 2 млрд. БПЛА (не трильйона ж) зупинять наступ раші! В великій Україні і не такі гроші крутяться між тими, кому війна "мать радна", хто "гдє та пасєрєдінє". Їм головне - прокукурікати. А байрактари що, вже устаріли? Вимога народу до влади: забезпечте потреби фронту хоч би в якісних дронах, ******** БПЛА!
18.05.2025 16:49 Ответить
Іще. Ясно, що не всі українці такі вже патріотичні. Можна їх не поважати, але не враховувати їх реакції на якісь обставини не допустимо.
18.05.2025 12:51 Ответить
недопустимо
18.05.2025 17:57 Ответить
Чому мацква спить? Де наша відповідь? Да наші паляниці, пекла, дрони та хвалена балістика? Що відбувається?
18.05.2025 09:57 Ответить
Відбуваються перемовини і москалів не треба дратувати.
Трамп що сказав? Через два тижні буде все прекрасно!
18.05.2025 10:18 Ответить
Одна відповідь буде напевно - перманентне ниття на цензорі "а де..." та звинувачення своїх.

більш ні на що не здатні. Ви вже за цілу годину кацапського бота з прямими образами заспамимти не можете, нікчеми
18.05.2025 10:52 Ответить
США впервые за год отправили стратегический беспилотник в Черное море после провала переговоров в Стамбуле (16 часов назад)

РФ ночью обрушила на Украину 273 ударных дрона: Киевщина в огне, есть жертвы

Совпадение? Не думаю...
18.05.2025 10:56 Ответить
шо ти хотів сказати?
18.05.2025 12:17 Ответить
18.05.2025 12:34 Ответить
А де ж удари по Московщині? Чи не на часі? Бубочка у Ватикані у Папи,а там ударів по Московщині не *******?
18.05.2025 12:44 Ответить
Шахеди літають вже 2,5 роки. Збивати їх так і не збираються - бо навіщо? Це ж треба організовувати виробництво власного ППО, тисячі нових МВГ, коротше - голову морочити. Інша справа - схеми - отут зелений уряд може показат, як робити
18.05.2025 15:43 Ответить
 
 