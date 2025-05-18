Последствия атаки "шахедов" на Киевщину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате ночной массированной атаки на Киевщине зафиксированы разрушения и пожары в нескольких общинах. Есть жертвы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в Обуховском районе разрушен жилой дом, погибла женщина 1997 г.р., ранены три человека (1966, 1964 г.р. и ребенок 2019 г.р.).
Повреждена многоэтажка, горели гаражи.
Также, по данным ГСЧС, в Фастовском районе разрушены склад (500 кв.м) и хозяйственное здание. Возник пожар в медцентре (5000 кв.м).
На местах работают 55 спасателей и 17 ед. техники ГСЧС.
Дроновая атака в ночь на 18 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахэды" сейчас атакуют Киевскую область: погибла женщина, двое взрослых и ребенок ранены в Обуховском районе. Также Цензор.НЕТ сообщал, что обломки "Шахеда" упали в Голосеевском районе Киева: повреждено нежилое здание.
По данным Воздушных сил, всего уничтожено 88 "шахедов" из 273. Еще 128 дронов - локально потеряны.
Для ФСБ чи ГРУ РФ про результативність атаки?
Не публікуйте інформацію про влучання, особливо з фото за якими можна ідентифікувати місця прильотів ударних безпілотників!
На фото, для прикладу, дуже прослідковується на задньому плані блакитний купол церкви, по якому можна достойменно встановити місце прилотів! Русня ж все моніторить з наших ЗМІ!
НЕ ПРАЦЮЙТЕ НЕ РУСНЮ!! НЕ ПОШИРЮЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ!!!
ФСБ чи ГРУ РФ про результати вже знали раніше, чим зробили це фото.
https://www.youtube.com/shorts/JmZxroG4F9U
Народ то має право на повстання, але повинні прогнозуватись наслідки і відповідно управляти ходом повстання.
Відомо, що коли в країні різкі протистояння, то завжди ворогам зручно для нападу, що і відбулося.
Цього повсталий народ чомусь не врахував. І з політиків повсталому народу ніхто не підказав. Напевно теж не розуміли. Маю на увазі 2014 рік. Один із політиків сказав, що ніхто не знав, що росія нападе. Нащо нам політики, які не розуміють простих речей.
В 1991 році народ, майже поголовно, навіть кримчани, проголосували за незалежність України.
Але бувші комуняки - гниди московських вошей, які стали політиками України, показали дулі народу і сказали що ніхто вам нічого не зобов'язаний і стали обдурювати і обкрадати народ. І одурюють і обкрадають до сих пір безперестанку.
Народ не причина, а жертва. І якщо він щось не те робить, то по причині масштабного одурювання його гнидами московських вошей.
Трамп що сказав? Через два тижні буде все прекрасно!
більш ні на що не здатні. Ви вже за цілу годину кацапського бота з прямими образами заспамимти не можете, нікчеми
