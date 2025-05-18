РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10135 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
3 149 46

Уничтожено 88 "шахедов" из 273. Еще 128 дронов локационно потеряны, - Воздушные силы

Отбитие атаки шахедов

В ночь на 18 мая войска РФ атаковали Украину 273-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сколько дронов удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 88 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны.

128 беспилотников-имитаторов - локально утрачены (без негативных последствий).

1 вражеский БПЛА - в воздухе, боевая работа продолжается!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожено 36 из 62 "Шахедов", еще 6 дронов - локально потеряны, - Воздушные силы

Последствия атаки

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина и Донецкая область.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахеды" атаковали Киевскую область: погибла женщина, двое взрослых и ребенок ранены в Обуховском районе. Также Цензор.НЕТ сообщал, что обломки "шахеда" упали в Голосеевском районе Киева: повреждено нежилое здание.

Автор: 

ПВО (3036) Воздушные силы (2616) Шахед (1403)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
******* в ціль. На Запоріжжі їх скільки летить з тот , стільки й долітає до призначення . То все піздьож про локаціїео втрачення та збиття
показать весь комментарий
18.05.2025 08:32 Ответить
+12
Ніслідки вибору "Хуже не будет".
показать весь комментарий
18.05.2025 08:32 Ответить
+8
Невесела картина, м'яко кажучи...
показать весь комментарий
18.05.2025 08:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невесела картина, м'яко кажучи...
показать весь комментарий
18.05.2025 08:20 Ответить
Більшість цілей йдуть на висотах вище 3000м. Класичні МВГ тут курять бамбук. Треба пзрк. І багато...
показать весь комментарий
18.05.2025 08:26 Ответить
Никто столько пзрк на такую срань тратить не будет
показать весь комментарий
18.05.2025 08:39 Ответить
Их сбивают дешевыми БПЛА из полистирола. Проблема в том, что это частная инициатива, а не политика власти.
показать весь комментарий
18.05.2025 10:06 Ответить
А де ще 273-(88+128+1)=56 штук?
показать весь комментарий
18.05.2025 08:28 Ответить
Слуги вкрали.
показать весь комментарий
18.05.2025 08:31 Ответить
******* в ціль. На Запоріжжі їх скільки летить з тот , стільки й долітає до призначення . То все піздьож про локаціїео втрачення та збиття
показать весь комментарий
18.05.2025 08:32 Ответить
В математику вмієте...
Маю надію, що й в логіку також
показать весь комментарий
18.05.2025 08:44 Ответить
В Василькове много прилетов, по аэродрому...
показать весь комментарий
18.05.2025 08:51 Ответить
Значить більше 50-ти шахедів досягли цілі? Шо взагалі відбувається останнім часом?
показать весь комментарий
18.05.2025 08:31 Ответить
Ніслідки вибору "Хуже не будет".
показать весь комментарий
18.05.2025 08:32 Ответить
💯
показать весь комментарий
18.05.2025 09:40 Ответить
Відбувається те що просрали мі24 на безглузде кабрування, замість їх використовувати для збиття шахедів. Те саме мабуть з гепардами та шилками які використовували впритул до передової хоча ті вразливі до ланцетів, молній та фпв дронів. Стінгерів не має достатньої кількості, Ігли не випускають, хоча могли б, розробки в цьому напрямку були до війни.

А все покладались на мобільні групи, тому що так дешево - економія коштів.

Тепер орки вдосконалили шахеди, частина має ручне управління з допомогою відеокамери, частина летить на висоті недосяжній до ЗК та ДШК якими переважно оснащені мобільні групи.

Вихід тільки один тепер наші ударні дрони що на велику відстань, зменшувати бак облегчуючи їх, ставити потужніший двигун і ІЧ камеру та використовувати як камікадзе проти Шахедів. Або були до війни легкомоторники на дистанційці що орошували поля, пробувати чіпати на них АІМ9 як це зробили на морський дрон. Ці ракети старої модифікації дешеві, їх списують на заході.
показать весь комментарий
18.05.2025 08:48 Ответить
Дякую за пояснення.
показать весь комментарий
18.05.2025 09:03 Ответить
Тактика застосування того літаючого лайна періодично змінюється. Винайти якесь одне рішення і вважати його за панацею - не варіант. Коли шахед летить на висоті 100-200 м, то МВГ показують досить непогані результати.
показать весь комментарий
18.05.2025 09:14 Ответить
Дрони камікадзе, або дрон, як нижче коментатор написав, з кулеметом, то універсальне рішення проти шахедів, яке буде працювати постійно на любій висоті, поки не почнуть використовувати реактивні беспілотники, але реактивні там більше треба часу на виготовлення і вартість їх не буде 20-30 тис а зросте в рази.
показать весь комментарий
18.05.2025 09:33 Ответить
Не обов'язково камікадзе. Можна простий кулемет встановити. Тоді за виліт можна знищити декілька і ще й повернутись.
показать весь комментарий
18.05.2025 09:23 Ответить
Можна і кулемет на лекгомоторник, не спорю, логічно шахед не літак маневрувати сильно не буде, попасти в принципі можна і причому дрон залишиться цілим.
показать весь комментарий
18.05.2025 09:30 Ответить
Додатково цей дрон можна зробити носієм і ретранслятором для дешевих 2-4 зенітних FPV з або без самонаведення. Це якщо швидкість цілі буде високою.
показать весь комментарий
18.05.2025 09:38 Ответить
Щоб мі 24 вночі ганявся за шахедами йому треба французький шарік від sagem,программу по якому завалили при петрушенко в 2015 році за допомогою спецслужб оркостану...так що якщо не розумієш то краще не розкривати свого рота...
показать весь комментарий
18.05.2025 09:39 Ответить
Слухай ушльопок, все можна запрограмувати, а ІЧ бачення не таке дороге порівняно з шкодою від ударів шахедів.
показать весь комментарий
18.05.2025 13:17 Ответить
Зачем так сложно? Есть дешевые полистироловые БПЛА с ночной камерой. И все. Проблема только в том, что это частная инициатива, а не политика власти. Поэтому их пока немного.
показать весь комментарий
18.05.2025 10:10 Ответить
Ладно не будемо обговорювати, закриємо тему.
показать весь комментарий
18.05.2025 13:51 Ответить
Именно так, не место
показать весь комментарий
18.05.2025 13:53 Ответить
А де відповідь по рашиських чортах ,чи в нас перемиря ?
показать весь комментарий
18.05.2025 08:40 Ответить
Гундос сьогодні потужно вріже на ********..не переймайся так..
показать весь комментарий
18.05.2025 09:36 Ответить
А хіба вчора у Севастополі не було непереливки?!
показать весь комментарий
18.05.2025 12:46 Ответить
Це все китай з його двигунами для шахедів. Там автоматизована лінія і вони їх можуть наробити безліч. А це надійність. Двигун хоч і одноразовий але запускається з одного "толчка" і повинен працювати до 8 годин безперебійно. Кацапи на таке не здатні з своїми ТАЗами. Тому поки в цьому буде задіяний китай ,проблему шахедів не буде вирішено. Все інше це боротьба з "вітряними мельницями."
показать весь комментарий
18.05.2025 08:45 Ответить
Ви будете здивовані але двигун там австрійська або німецька ліцензія.
показать весь комментарий
18.05.2025 08:50 Ответить
Нє-а. Нічим мене ви не здивували. Просто ви погано знаєте про те як китай (на правах гегемона) ігнорує всі ліцензії ,патенти і тому подібні "пережитки" західної демократії. Це неймовірна кількість підробок , плагіату і т.п., особливо в автомобіле-будуванні. І це не заважає йому продавати свої авто навіть в" святая-святих ",Великій Британії. Тому що дешево ,тому що шара яку ******* всі,але стидаються в цьому зізнатись.
показать весь комментарий
18.05.2025 09:17 Ответить
Здивую вас ще раз не ігнорує, там є жорстке покарання за підробку західних брендів. Просто західні компанії уже ніх.. самі не випускають, вони замовляють у інших виробників, що в свою чергу отримавши технологію, можуть те саме зробити під своїм брендом, просто з дешевших матеріалів щоб відповідати ринку. Якщо ви згадали автомобілі то більшість запасних частин до них виробники замовляють на заводах Китаю, навіть такі дорогі бренди як БМВ та Мерседес. Фактично в ЄС тільки зборка.

Але двигуни точно ліцензія, є рослідування в західній прессі, стара модель яку продали.
показать весь комментарий
18.05.2025 13:49 Ответить
Але в чомусь ви праві

У сонячних інверторах китайського виробництва, встановлених в американській енергосистемі, виявлені приховані модулі зв'язку. Як пояснило агентство Reuters, ці компоненти не вказані в документах. Експерти передбачають, що виявлені пристрої можуть використовуватися для видаленого доступу, захисту захисних систем і дестабілізації енергосистем. За даними джерел, у листопаді вже був зафіксований випадок видаленого виключення інверторів у США, припустимо, з Китаю.
показать весь комментарий
18.05.2025 14:06 Ответить
Там не тільки кітай..нещодавно розбирали шахеда..там і японія і южна корея і штати ..бізнес..нічого особистого...нема ніяких санкцій...то все локшина нам на вуха..і від зепокидьків у тому числі....
показать весь комментарий
18.05.2025 09:32 Ответить
Це все правильно там і китайська електроніка теж, як наприклад прийомні антени, але вирок один -скільки двигунів стільки й шахедів. P.S. Є ще один спосіб боротьби крім "кукурузників з кулеметами", як тут пишуть, це зосередитись на створенні своєї дальнобійної балістики і знищувати заводи. На якийсь час допоможе (бо кацапи зможуть і в тайзі щось побудувати), але в будь якому випадку балістика завжди знадобиться.
показать весь комментарий
18.05.2025 09:43 Ответить
то все херня.это клоуны на кнопке в Киеве будут отбой давать.или шлеперам платят за продолжительность " тревоги"?
показать весь комментарий
18.05.2025 08:47 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2025 08:54 Ответить
харе таскать кацапскую хрень сюда,для особо тупых и впечатлительных хомячков уже все аналоговнеты разобрали

"

Если честно, я был в шоке, увидев этого пацана, которого обосрали как ипсо, а теперь его таскают на фейсбуке.

Давайте начнем.

Ну, для начала. Герани прошли гораздо больше модификаций, чем известно. От корпуса и до другой составляющей базы. Насколько много отличалось за все это время, лучше объяснить https://www.facebook.com/Serhii.Flash?__cft__[0]=AZWBPCZkT2F9xdkToETssVRtjmHmIu2WxdwN-z0dMFoBma6M_Scbj-mvQESax4hVmGKxGHIMGXUYD73fnynSI00DsbdDFjHMuEnvqldTFfkPd8fSYFE-Rh6vUxSgZm9HI1g&__tn__=-]K-R Сергей Флеш

А во-вторых, пробежимся по пунктам.

1) Около 200 км/ч на высоте 3 км. Можно, когда на небольшом расстоянии и наливать меньше топлива, тогда "Герань" становится быстрее. Но за счет снижения цены на газ и не подливания топлива. F-16 это тоже шутка. Потому что есть мобильные группы из пзрк, малый зрк и прочие средства, то какого хрена на высоте 3 км он стал вундервафлей, которую могут взять только F-16? У нас зенитные дроны поражают цели и выше.

2) Почему есть планер? Дрон такого веса, когда начинает піківання вертикально достигает со скоростью 3 км при 400 км/ч. Какой "Геран", какой "Харуп", какие еще дроны весом более 100 кг достигают такой скорости. Потому что вес и физика.

3) Какие ещё американские РЭБ, наркоманы? Почему я никогда в жизни его не видела?

4) Антиспуфинговий алгоритм **** на все Бпла один. Если автопилот видит большую разницу между положением беспилотника по скорости и ветропаду к ГНСС, то он перестает ориентироваться на ГНСС и вычисляет свое положение по инерционной системе. То есть алгоритм против спышки - это просто отключение от ГНСС. Элементарная вещь. Лучший bld в мире, аха.

5) Большие БЧ ставят за счет топлива при небольших расстояниях.

6) Да, тактика доработана. Поставили термобар и шрапнель, презервативы, для более успешного терроризма.

Дорогие все, перестаньте тащить русское ипсо. Нет адекватных данных, которые вы не зили. є до вас постикі в фейсбуке пописали про величие российского оружия.

Но как ИПСО-вы должны признать, что вкид шикарный. Весь фэйсбук им ******."
показать весь комментарий
18.05.2025 09:35 Ответить
Навчилися у зепокидьків писати ....локаційно втрачені....за придурків людей мають чи до?
показать весь комментарий
18.05.2025 09:30 Ответить
Сирок мобільні групи ППО поскорочував для того, щоб вислужитися і компенсувати диверсію зеленського у відношенні мобілізації. Із зони бойових дій залучають офіцерів ППО у ці групи на посади стрільців. Карл! Підполковника, капітана і майора на посади солдат у підпорядкування старшого солдата! Це наслідки тихої згоди суспільства на злочини зеленої шобли.
показать весь комментарий
18.05.2025 09:39 Ответить
Тактика змінилась .Тепер Шахеди летять на висоті 2000 метрів і з цієї висоти пікірують в ціль зі швидкістю 400 км/год , мобільні групи з кулеметами - це вже кам'яний вік . 100 гелікоптерів на знищення Шахедів піднімати кожен вечір - питання до МО ..Більш за все нереально ..Ці атаки звісно показують що буде якщо виберуть ціллю якесь одне місто .Ну за 3 рік не розуміти , що або ми або вони і в цей час купувати для МВС джипи по 900 000 грн . Далі буде тільки гірше і влада це розуміє
показать весь комментарий
18.05.2025 09:40 Ответить
Треба окремо подякувати за це,тим хто порозформовував Дфтг, приклад київська Свобода,бо добровольці їм заважали посади в тилових частинах барижити.
показать весь комментарий
18.05.2025 14:27 Ответить
 
 