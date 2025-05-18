Уничтожено 88 "шахедов" из 273. Еще 128 дронов локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 18 мая войска РФ атаковали Украину 273-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сколько дронов удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 88 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны.

128 беспилотников-имитаторов - локально утрачены (без негативных последствий).

1 вражеский БПЛА - в воздухе, боевая работа продолжается!

Последствия атаки

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина и Донецкая область.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахеды" атаковали Киевскую область: погибла женщина, двое взрослых и ребенок ранены в Обуховском районе. Также Цензор.НЕТ сообщал, что обломки "шахеда" упали в Голосеевском районе Киева: повреждено нежилое здание.