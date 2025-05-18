Уничтожено 88 "шахедов" из 273. Еще 128 дронов локационно потеряны, - Воздушные силы
В ночь на 18 мая войска РФ атаковали Украину 273-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Сколько дронов удалось уничтожить нашей ПВО?
По данным Воздушных сил, по состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 88 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны.
128 беспилотников-имитаторов - локально утрачены (без негативных последствий).
1 вражеский БПЛА - в воздухе, боевая работа продолжается!
Последствия атаки
В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина и Донецкая область.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахеды" атаковали Киевскую область: погибла женщина, двое взрослых и ребенок ранены в Обуховском районе. Также Цензор.НЕТ сообщал, что обломки "шахеда" упали в Голосеевском районе Киева: повреждено нежилое здание.
Маю надію, що й в логіку також
А все покладались на мобільні групи, тому що так дешево - економія коштів.
Тепер орки вдосконалили шахеди, частина має ручне управління з допомогою відеокамери, частина летить на висоті недосяжній до ЗК та ДШК якими переважно оснащені мобільні групи.
Вихід тільки один тепер наші ударні дрони що на велику відстань, зменшувати бак облегчуючи їх, ставити потужніший двигун і ІЧ камеру та використовувати як камікадзе проти Шахедів. Або були до війни легкомоторники на дистанційці що орошували поля, пробувати чіпати на них АІМ9 як це зробили на морський дрон. Ці ракети старої модифікації дешеві, їх списують на заході.
Але двигуни точно ліцензія, є рослідування в західній прессі, стара модель яку продали.
У сонячних інверторах китайського виробництва, встановлених в американській енергосистемі, виявлені приховані модулі зв'язку. Як пояснило агентство Reuters, ці компоненти не вказані в документах. Експерти передбачають, що виявлені пристрої можуть використовуватися для видаленого доступу, захисту захисних систем і дестабілізації енергосистем. За даними джерел, у листопаді вже був зафіксований випадок видаленого виключення інверторів у США, припустимо, з Китаю.
"
Если честно, я был в шоке, увидев этого пацана, которого обосрали как ипсо, а теперь его таскают на фейсбуке.
Давайте начнем.
Ну, для начала. Герани прошли гораздо больше модификаций, чем известно. От корпуса и до другой составляющей базы. Насколько много отличалось за все это время, лучше объяснить https://www.facebook.com/Serhii.Flash?__cft__[0]=AZWBPCZkT2F9xdkToETssVRtjmHmIu2WxdwN-z0dMFoBma6M_Scbj-mvQESax4hVmGKxGHIMGXUYD73fnynSI00DsbdDFjHMuEnvqldTFfkPd8fSYFE-Rh6vUxSgZm9HI1g&__tn__=-]K-R Сергей Флеш
А во-вторых, пробежимся по пунктам.
1) Около 200 км/ч на высоте 3 км. Можно, когда на небольшом расстоянии и наливать меньше топлива, тогда "Герань" становится быстрее. Но за счет снижения цены на газ и не подливания топлива. F-16 это тоже шутка. Потому что есть мобильные группы из пзрк, малый зрк и прочие средства, то какого хрена на высоте 3 км он стал вундервафлей, которую могут взять только F-16? У нас зенитные дроны поражают цели и выше.
2) Почему есть планер? Дрон такого веса, когда начинает піківання вертикально достигает со скоростью 3 км при 400 км/ч. Какой "Геран", какой "Харуп", какие еще дроны весом более 100 кг достигают такой скорости. Потому что вес и физика.
3) Какие ещё американские РЭБ, наркоманы? Почему я никогда в жизни его не видела?
4) Антиспуфинговий алгоритм **** на все Бпла один. Если автопилот видит большую разницу между положением беспилотника по скорости и ветропаду к ГНСС, то он перестает ориентироваться на ГНСС и вычисляет свое положение по инерционной системе. То есть алгоритм против спышки - это просто отключение от ГНСС. Элементарная вещь. Лучший bld в мире, аха.
5) Большие БЧ ставят за счет топлива при небольших расстояниях.
6) Да, тактика доработана. Поставили термобар и шрапнель, презервативы, для более успешного терроризма.
Дорогие все, перестаньте тащить русское ипсо. Нет адекватных данных, которые вы не зили. є до вас постикі в фейсбуке пописали про величие российского оружия.
Но как ИПСО-вы должны признать, что вкид шикарный. Весь фэйсбук им ******."