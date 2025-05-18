Знищено 88 "Шахедів" із 273. Ще 128 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 18 травня війська РФ атакували Україну 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки дронів вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 08.00 підтверджено збиття 88 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

128 безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

1 ворожий БпЛА - в повітрі, бойова робота триває!

Наслідки атаки

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що "шахеди" наразі атакують Київщину: загинула жінка, двоє дорослих та дитина поранені в Обухівському районі. Також Цензор.НЕТ повідомляв, що уламки "Шахеда" впали в Голосіївському районі Києва: пошкоджено нежитлову будівлю.