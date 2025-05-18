УКР
Знищено 88 "Шахедів" із 273. Ще 128 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Відбиття атаки шахедів

У ніч на 18 травня війська РФ атакували Україну 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки дронів вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 08.00 підтверджено збиття 88 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

128 безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

1 ворожий БпЛА - в повітрі, бойова робота триває!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 36 із 62 "Шахедів", ще 6 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Наслідки атаки

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що "шахеди" наразі атакують Київщину: загинула жінка, двоє дорослих та дитина поранені в Обухівському районі. Також Цензор.НЕТ повідомляв, що уламки "Шахеда" впали в Голосіївському районі Києва: пошкоджено нежитлову будівлю.

******* в ціль. На Запоріжжі їх скільки летить з тот , стільки й долітає до призначення . То все піздьож про локаціїео втрачення та збиття
18.05.2025 08:32 Відповісти
Ніслідки вибору "Хуже не будет".
18.05.2025 08:32 Відповісти
Невесела картина, м'яко кажучи...
18.05.2025 08:20 Відповісти
Невесела картина, м'яко кажучи...
18.05.2025 08:20 Відповісти
Більшість цілей йдуть на висотах вище 3000м. Класичні МВГ тут курять бамбук. Треба пзрк. І багато...
18.05.2025 08:26 Відповісти
Никто столько пзрк на такую срань тратить не будет
18.05.2025 08:39 Відповісти
Их сбивают дешевыми БПЛА из полистирола. Проблема в том, что это частная инициатива, а не политика власти.
18.05.2025 10:06 Відповісти
А де ще 273-(88+128+1)=56 штук?
18.05.2025 08:28 Відповісти
Слуги вкрали.
18.05.2025 08:31 Відповісти
******* в ціль. На Запоріжжі їх скільки летить з тот , стільки й долітає до призначення . То все піздьож про локаціїео втрачення та збиття
18.05.2025 08:32 Відповісти
В математику вмієте...
Маю надію, що й в логіку також
18.05.2025 08:44 Відповісти
В Василькове много прилетов, по аэродрому...
18.05.2025 08:51 Відповісти
Значить більше 50-ти шахедів досягли цілі? Шо взагалі відбувається останнім часом?
показати весь коментар
18.05.2025 08:31 Відповісти
Ніслідки вибору "Хуже не будет".
18.05.2025 08:32 Відповісти
💯
18.05.2025 09:40 Відповісти
Відбувається те що просрали мі24 на безглузде кабрування, замість їх використовувати для збиття шахедів. Те саме мабуть з гепардами та шилками які використовували впритул до передової хоча ті вразливі до ланцетів, молній та фпв дронів. Стінгерів не має достатньої кількості, Ігли не випускають, хоча могли б, розробки в цьому напрямку були до війни.

А все покладались на мобільні групи, тому що так дешево - економія коштів.

Тепер орки вдосконалили шахеди, частина має ручне управління з допомогою відеокамери, частина летить на висоті недосяжній до ЗК та ДШК якими переважно оснащені мобільні групи.

Вихід тільки один тепер наші ударні дрони що на велику відстань, зменшувати бак облегчуючи їх, ставити потужніший двигун і ІЧ камеру та використовувати як камікадзе проти Шахедів. Або були до війни легкомоторники на дистанційці що орошували поля, пробувати чіпати на них АІМ9 як це зробили на морський дрон. Ці ракети старої модифікації дешеві, їх списують на заході.
18.05.2025 08:48 Відповісти
Дякую за пояснення.
18.05.2025 09:03 Відповісти
Тактика застосування того літаючого лайна періодично змінюється. Винайти якесь одне рішення і вважати його за панацею - не варіант. Коли шахед летить на висоті 100-200 м, то МВГ показують досить непогані результати.
18.05.2025 09:14 Відповісти
Дрони камікадзе, або дрон, як нижче коментатор написав, з кулеметом, то універсальне рішення проти шахедів, яке буде працювати постійно на любій висоті, поки не почнуть використовувати реактивні беспілотники, але реактивні там більше треба часу на виготовлення і вартість їх не буде 20-30 тис а зросте в рази.
18.05.2025 09:33 Відповісти
Не обов'язково камікадзе. Можна простий кулемет встановити. Тоді за виліт можна знищити декілька і ще й повернутись.
18.05.2025 09:23 Відповісти
Можна і кулемет на лекгомоторник, не спорю, логічно шахед не літак маневрувати сильно не буде, попасти в принципі можна і причому дрон залишиться цілим.
18.05.2025 09:30 Відповісти
Додатково цей дрон можна зробити носієм і ретранслятором для дешевих 2-4 зенітних FPV з або без самонаведення. Це якщо швидкість цілі буде високою.
18.05.2025 09:38 Відповісти
Щоб мі 24 вночі ганявся за шахедами йому треба французький шарік від sagem,программу по якому завалили при петрушенко в 2015 році за допомогою спецслужб оркостану...так що якщо не розумієш то краще не розкривати свого рота...
18.05.2025 09:39 Відповісти
Слухай ушльопок, все можна запрограмувати, а ІЧ бачення не таке дороге порівняно з шкодою від ударів шахедів.
18.05.2025 13:17 Відповісти
Зачем так сложно? Есть дешевые полистироловые БПЛА с ночной камерой. И все. Проблема только в том, что это частная инициатива, а не политика власти. Поэтому их пока немного.
18.05.2025 10:10 Відповісти
Ладно не будемо обговорювати, закриємо тему.
18.05.2025 13:51 Відповісти
Именно так, не место
18.05.2025 13:53 Відповісти
А де відповідь по рашиських чортах ,чи в нас перемиря ?
18.05.2025 08:40 Відповісти
Гундос сьогодні потужно вріже на ********..не переймайся так..
18.05.2025 09:36 Відповісти
А хіба вчора у Севастополі не було непереливки?!
18.05.2025 12:46 Відповісти
Це все китай з його двигунами для шахедів. Там автоматизована лінія і вони їх можуть наробити безліч. А це надійність. Двигун хоч і одноразовий але запускається з одного "толчка" і повинен працювати до 8 годин безперебійно. Кацапи на таке не здатні з своїми ТАЗами. Тому поки в цьому буде задіяний китай ,проблему шахедів не буде вирішено. Все інше це боротьба з "вітряними мельницями."
18.05.2025 08:45 Відповісти
Ви будете здивовані але двигун там австрійська або німецька ліцензія.
18.05.2025 08:50 Відповісти
Нє-а. Нічим мене ви не здивували. Просто ви погано знаєте про те як китай (на правах гегемона) ігнорує всі ліцензії ,патенти і тому подібні "пережитки" західної демократії. Це неймовірна кількість підробок , плагіату і т.п., особливо в автомобіле-будуванні. І це не заважає йому продавати свої авто навіть в" святая-святих ",Великій Британії. Тому що дешево ,тому що шара яку ******* всі,але стидаються в цьому зізнатись.
18.05.2025 09:17 Відповісти
Здивую вас ще раз не ігнорує, там є жорстке покарання за підробку західних брендів. Просто західні компанії уже ніх.. самі не випускають, вони замовляють у інших виробників, що в свою чергу отримавши технологію, можуть те саме зробити під своїм брендом, просто з дешевших матеріалів щоб відповідати ринку. Якщо ви згадали автомобілі то більшість запасних частин до них виробники замовляють на заводах Китаю, навіть такі дорогі бренди як БМВ та Мерседес. Фактично в ЄС тільки зборка.

Але двигуни точно ліцензія, є рослідування в західній прессі, стара модель яку продали.
18.05.2025 13:49 Відповісти
Але в чомусь ви праві

У сонячних інверторах китайського виробництва, встановлених в американській енергосистемі, виявлені приховані модулі зв'язку. Як пояснило агентство Reuters, ці компоненти не вказані в документах. Експерти передбачають, що виявлені пристрої можуть використовуватися для видаленого доступу, захисту захисних систем і дестабілізації енергосистем. За даними джерел, у листопаді вже був зафіксований випадок видаленого виключення інверторів у США, припустимо, з Китаю.
18.05.2025 14:06 Відповісти
Там не тільки кітай..нещодавно розбирали шахеда..там і японія і южна корея і штати ..бізнес..нічого особистого...нема ніяких санкцій...то все локшина нам на вуха..і від зепокидьків у тому числі....
18.05.2025 09:32 Відповісти
Це все правильно там і китайська електроніка теж, як наприклад прийомні антени, але вирок один -скільки двигунів стільки й шахедів. P.S. Є ще один спосіб боротьби крім "кукурузників з кулеметами", як тут пишуть, це зосередитись на створенні своєї дальнобійної балістики і знищувати заводи. На якийсь час допоможе (бо кацапи зможуть і в тайзі щось побудувати), але в будь якому випадку балістика завжди знадобиться.
18.05.2025 09:43 Відповісти
то все херня.это клоуны на кнопке в Киеве будут отбой давать.или шлеперам платят за продолжительность " тревоги"?
18.05.2025 08:47 Відповісти
18.05.2025 08:54 Відповісти
харе таскать кацапскую хрень сюда,для особо тупых и впечатлительных хомячков уже все аналоговнеты разобрали

"

Если честно, я был в шоке, увидев этого пацана, которого обосрали как ипсо, а теперь его таскают на фейсбуке.

Давайте начнем.

Ну, для начала. Герани прошли гораздо больше модификаций, чем известно. От корпуса и до другой составляющей базы. Насколько много отличалось за все это время, лучше объяснить https://www.facebook.com/Serhii.Flash?__cft__[0]=AZWBPCZkT2F9xdkToETssVRtjmHmIu2WxdwN-z0dMFoBma6M_Scbj-mvQESax4hVmGKxGHIMGXUYD73fnynSI00DsbdDFjHMuEnvqldTFfkPd8fSYFE-Rh6vUxSgZm9HI1g&__tn__=-]K-R Сергей Флеш

А во-вторых, пробежимся по пунктам.

1) Около 200 км/ч на высоте 3 км. Можно, когда на небольшом расстоянии и наливать меньше топлива, тогда "Герань" становится быстрее. Но за счет снижения цены на газ и не подливания топлива. F-16 это тоже шутка. Потому что есть мобильные группы из пзрк, малый зрк и прочие средства, то какого хрена на высоте 3 км он стал вундервафлей, которую могут взять только F-16? У нас зенитные дроны поражают цели и выше.

2) Почему есть планер? Дрон такого веса, когда начинает піківання вертикально достигает со скоростью 3 км при 400 км/ч. Какой "Геран", какой "Харуп", какие еще дроны весом более 100 кг достигают такой скорости. Потому что вес и физика.

3) Какие ещё американские РЭБ, наркоманы? Почему я никогда в жизни его не видела?

4) Антиспуфинговий алгоритм **** на все Бпла один. Если автопилот видит большую разницу между положением беспилотника по скорости и ветропаду к ГНСС, то он перестает ориентироваться на ГНСС и вычисляет свое положение по инерционной системе. То есть алгоритм против спышки - это просто отключение от ГНСС. Элементарная вещь. Лучший bld в мире, аха.

5) Большие БЧ ставят за счет топлива при небольших расстояниях.

6) Да, тактика доработана. Поставили термобар и шрапнель, презервативы, для более успешного терроризма.

Дорогие все, перестаньте тащить русское ипсо. Нет адекватных данных, которые вы не зили. є до вас постикі в фейсбуке пописали про величие российского оружия.

Но как ИПСО-вы должны признать, что вкид шикарный. Весь фэйсбук им ******."
18.05.2025 09:35 Відповісти
Навчилися у зепокидьків писати ....локаційно втрачені....за придурків людей мають чи до?
18.05.2025 09:30 Відповісти
Сирок мобільні групи ППО поскорочував для того, щоб вислужитися і компенсувати диверсію зеленського у відношенні мобілізації. Із зони бойових дій залучають офіцерів ППО у ці групи на посади стрільців. Карл! Підполковника, капітана і майора на посади солдат у підпорядкування старшого солдата! Це наслідки тихої згоди суспільства на злочини зеленої шобли.
18.05.2025 09:39 Відповісти
Тактика змінилась .Тепер Шахеди летять на висоті 2000 метрів і з цієї висоти пікірують в ціль зі швидкістю 400 км/год , мобільні групи з кулеметами - це вже кам'яний вік . 100 гелікоптерів на знищення Шахедів піднімати кожен вечір - питання до МО ..Більш за все нереально ..Ці атаки звісно показують що буде якщо виберуть ціллю якесь одне місто .Ну за 3 рік не розуміти , що або ми або вони і в цей час купувати для МВС джипи по 900 000 грн . Далі буде тільки гірше і влада це розуміє
18.05.2025 09:40 Відповісти
Треба окремо подякувати за це,тим хто порозформовував Дфтг, приклад київська Свобода,бо добровольці їм заважали посади в тилових частинах барижити.
18.05.2025 14:27 Відповісти
 
 