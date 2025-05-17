Знищено 36 із 62 "Шахедів", ще 6 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили
У ніч на 17 травня 2025 року війська РФ атакували Україну 62-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Що вдалося знищити нашій ППО?
За даними Повітряних сил, станом на 12.00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.
6 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Наслідки атаки
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.
Чудова безвідмовна зброя,але ж він по горизонталі ефективно стріляє 1000 м,по повітряним цілям менше.
Не вистачає ефективної зброї і ***********...
Хоча б сотня гепардів,вони дуже ефективні
Адже ППО будувати - важко , легко лише клістрони з них виймати і потім Пороха в цьому звинувачувати
******* цирк від Зе-шапіто