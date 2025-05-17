УКР
Новини Результат роботи ППО
Знищено 36 із 62 "Шахедів", ще 6 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

ППО знищує Шахеди

У ніч на 17 травня 2025 року війська РФ атакували Україну 62-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 12.00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

6 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ випустила 112 БпЛА по Україні: 73 цілі збито, 36 - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Наслідки атаки

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Автор: 

ППО (3481) Повітряні сили (2957) Шахед (1408)
нажаль кацапи поступово вчаться - відсоток знищених все менше...
17.05.2025 12:24 Відповісти
Потому что бьют прямо по фронтовым областям на малое расстояние и не успевают просто сбить, а то что летит в глубь то сбивают
17.05.2025 12:33 Відповісти
Раніше літали нижче,зараз чути звук,не видно,високо.Показували наших зенітчиць,чудові безстрашні дівчата,але озброєні спаркою«максим»..
Чудова безвідмовна зброя,але ж він по горизонталі ефективно стріляє 1000 м,по повітряним цілям менше.
Не вистачає ефективної зброї і ***********...

Хоча б сотня гепардів,вони дуже ефективні
17.05.2025 13:10 Відповісти
Щось все меньше і меньше , але нічого дивного
Адже ППО будувати - важко , легко лише клістрони з них виймати і потім Пороха в цьому звинувачувати
******* цирк від Зе-шапіто
17.05.2025 12:25 Відповісти
Тобто ЦІЛИХ 20 Шахедів СПОКІЙНО досягнули цілей?!
17.05.2025 12:47 Відповісти
ішакеди почали літати в любу погоду і великих висотах..Стрілкотня їх не достає.
