Уничтожено 36 из 62 "шахедов", еще 6 дронов локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 17 мая 2025 года войска РФ атаковали Украину 62-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 12.00 подтверждено сбивание 36 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

6 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

Последствия атаки

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.