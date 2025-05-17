РУС
Уничтожено 36 из 62 "шахедов", еще 6 дронов локационно потеряны, - Воздушные силы

ПВО уничтожает Шахеды

В ночь на 17 мая 2025 года войска РФ атаковали Украину 62-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 12.00 подтверждено сбивание 36 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

6 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

Последствия атаки

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

ПВО (3035) Воздушные силы (2614) Шахед (1400)
нажаль кацапи поступово вчаться - відсоток знищених все менше...
17.05.2025 12:24
Потому что бьют прямо по фронтовым областям на малое расстояние и не успевают просто сбить, а то что летит в глубь то сбивают
17.05.2025 12:33
Раніше літали нижче,зараз чути звук,не видно,високо.Показували наших зенітчиць,чудові безстрашні дівчата,але озброєні спаркою«максим»..
Чудова безвідмовна зброя,але ж він по горизонталі ефективно стріляє 1000 м,по повітряним цілям менше.
Не вистачає ефективної зброї і ***********...

Хоча б сотня гепардів,вони дуже ефективні
17.05.2025 13:10
Щось все меньше і меньше , але нічого дивного
Адже ППО будувати - важко , легко лише клістрони з них виймати і потім Пороха в цьому звинувачувати
******* цирк від Зе-шапіто
17.05.2025 12:25
Тобто ЦІЛИХ 20 Шахедів СПОКІЙНО досягнули цілей?!
17.05.2025 12:47
ішакеди почали літати в любу погоду і великих висотах..Стрілкотня їх не достає.
17.05.2025 12:52
 
 