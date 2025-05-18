УКР
Новини Атака шахедів на Київщину
13 003 55

Наслідки атаки "Шахедів" на Київщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок нічної масованої атаки на Київщині зафіксовано руйнування та пожежі в кількох громадах. Є жертви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, в Обухівському районі зруйновано житловий будинок, загинула жінка 1997 р.н., поранені три особи (1966, 1964 р.н. та дитина 2019 р.н.).

Пошкоджено багатоповерхівку, горіли гаражі.

Також, за даними ДСНС, у Фастівському районі зруйновано склад (500 кв.м) та господарчу будівлю. Виникла пожежа у медцентрі (5000 кв.м).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські БпЛА зафіксовано на Київщині: працюють Сили ППО

Київщина після атаки дронів
Київщина після атаки дронів
Київщина після атаки дронів
Київщина після атаки дронів
Київщина після атаки дронів
Київщина після атаки дронів

На місцях працюють 55 рятувальників та 17 од. техніки ДСНС.

Дронова атака у ніч на 18 травня 2025 року 

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що "шахеди"  атакують Київщину: загинула жінка, двоє дорослих та дитина поранені в Обухівському районі. Також Цензор.НЕТ повідомляв, що уламки "Шахеда" впали в Голосіївському районі Києва: пошкоджено нежитлову будівлю.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 88 "Шахедів" із 273. Ще 128 дронів - локаційно втрачені.

Автор: 

Київська область (4194) ДСНС (5251) Шахед (1410)
+31
А де наша відповідь? Поки Боневтік Лєнку вигулює по Європах нас рашка нищить і відповідь не даєм? Зелені мародери вкрали гроші на дрони? Де Пекло і другі засоби про які Гундосиий давно відзвітував?
показати весь коментар
18.05.2025 09:06 Відповісти
+30
Мільон дронів вже вилітають на Москву. А ні, вилітає Зеленський в Албанію.
показати весь коментар
18.05.2025 08:53 Відповісти
+23
По рейтингам Нєлоха хоч не влучили?
показати весь коментар
18.05.2025 09:00 Відповісти
нікчемне мародер-хуйло Трумп ставить лайк..
показати весь коментар
18.05.2025 08:51 Відповісти
Він вже давно в Римі.
показати весь коментар
18.05.2025 08:57 Відповісти
Чомусь масовані атаки на Київ коли zеленський далеко за кордоном.
Мабуть співпадає...
показати весь коментар
18.05.2025 09:09 Відповісти
Воно турист !
показати весь коментар
18.05.2025 09:19 Відповісти
- Ваш Зеленський до нас приїхав так у нас відразу пожежа сталася!
- А як до нас, так відразу - повінь.
- А у нас в пустелі взагалі сніг випав!
- А у нас шейх помер! ...
- Хера ви ниєте? у нас це говно живе!
показати весь коментар
18.05.2025 12:11 Відповісти
Як би його на московію відправити...
показати весь коментар
18.05.2025 13:00 Відповісти
То радуйся, придурку, що нібито по військовому об'єкту.
показати весь коментар
18.05.2025 09:04 Відповісти
Кацапе, а медцентр то військовий об'єкт? А дитинка, що загинула, військовим була??
показати весь коментар
18.05.2025 09:11 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2025 10:15 Відповісти
Що за маячню ти несеш? В голові вавка?
показати весь коментар
18.05.2025 18:17 Відповісти
Пишеш з Павлівської? Помилився у другому слові нікнейма. Там третя літера Б!
показати весь коментар
18.05.2025 10:22 Відповісти
Довбо *******, житловий будинок то військовий об'єкт? А дитина шести років військова? Ти собі на два роки вже написав, згідно зі статтею 436-2 ККУ, але ж очевидно що ти кацап під проксі.
показати весь коментар
19.05.2025 07:35 Відповісти
По всем "опросам" они только растут... Скоро уже 146% будет
показати весь коментар
18.05.2025 09:06 Відповісти
його рейтинг гдє та па срєдінє
показати весь коментар
18.05.2025 09:06 Відповісти
Тому і утікає з України, зеленський з шоблою, на час обстрілів *******!!!
показати весь коментар
18.05.2025 09:03 Відповісти
Для кого цей фотозвіт?
Для ФСБ чи ГРУ РФ про результативність атаки?
Не публікуйте інформацію про влучання, особливо з фото за якими можна ідентифікувати місця прильотів ударних безпілотників!
На фото, для прикладу, дуже прослідковується на задньому плані блакитний купол церкви, по якому можна достойменно встановити місце прилотів! Русня ж все моніторить з наших ЗМІ!
НЕ ПРАЦЮЙТЕ НЕ РУСНЮ!! НЕ ПОШИРЮЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ!!!
показати весь коментар
18.05.2025 09:05 Відповісти
Гарні смайлики.
показати весь коментар
18.05.2025 09:08 Відповісти
Тебе об сосну тім'ячком тріснули, недолуге?
показати весь коментар
18.05.2025 09:17 Відповісти
Цей фотозвіт для суддів з Гааги.
ФСБ чи ГРУ РФ про результати вже знали раніше, чим зробили це фото.
показати весь коментар
18.05.2025 10:09 Відповісти
👍
показати весь коментар
18.05.2025 10:20 Відповісти
Заспокойтесь,відповідь буде у дебільних відосиках.
показати весь коментар
18.05.2025 09:20 Відповісти
Мо, Вава ************?
показати весь коментар
18.05.2025 09:21 Відповісти
Пекло та Паляниця в уяві Зеленського.
показати весь коментар
18.05.2025 11:20 Відповісти
Нацбанк за наказом Банкової вирішив знищити виробника РЕБів "Ай-Петрі".
https://www.youtube.com/shorts/JmZxroG4F9U
показати весь коментар
18.05.2025 12:25 Відповісти
А де наша адекватна відповідь по руському мирняку ?
показати весь коментар
18.05.2025 09:36 Відповісти
Народу треба думати глибше.
Народ то має право на повстання, але повинні прогнозуватись наслідки і відповідно управляти ходом повстання.

Відомо, що коли в країні різкі протистояння, то завжди ворогам зручно для нападу, що і відбулося.

Цього повсталий народ чомусь не врахував. І з політиків повсталому народу ніхто не підказав. Напевно теж не розуміли. Маю на увазі 2014 рік. Один із політиків сказав, що ніхто не знав, що росія нападе. Нащо нам політики, які не розуміють простих речей.
показати весь коментар
18.05.2025 09:38 Відповісти
Частині народу, майже половині, а може й більше, нічим думати, тому що вона топить за расєю матушку ще з 1991 року.
показати весь коментар
18.05.2025 10:15 Відповісти
Нашому народу расєя ніяка не матушка.
В 1991 році народ, майже поголовно, навіть кримчани, проголосували за незалежність України.
 Але бувші комуняки - гниди московських вошей, які стали політиками України, показали дулі народу і сказали що ніхто вам нічого не зобов'язаний і стали обдурювати і обкрадати народ. І одурюють і обкрадають до сих пір безперестанку.
Народ не причина, а жертва. І якщо він щось не те робить, то по причині масштабного одурювання його гнидами московських вошей.
показати весь коментар
18.05.2025 11:40 Відповісти
Це найбільша помилка що в 91 році залишили комуністів та кгбістів при владі, вони фактично і розікрали Україну та створили цю корумповану систему, яка знищує з середини.
показати весь коментар
18.05.2025 13:31 Відповісти
Боти, як завжди, гонять на "папєрєднікав", тільки не на зе. А хто за здачу територій відповість: Байд. чи Тр.? Вже командири пишуть, що на 2 млрд. БПЛА (не трильйона ж) зупинять наступ раші! В великій Україні і не такі гроші крутяться між тими, кому війна "мать радна", хто "гдє та пасєрєдінє". Їм головне - прокукурікати. А байрактари що, вже устаріли? Вимога народу до влади: забезпечте потреби фронту хоч би в якісних дронах, ******** БПЛА!
показати весь коментар
18.05.2025 16:49 Відповісти
Іще. Ясно, що не всі українці такі вже патріотичні. Можна їх не поважати, але не враховувати їх реакції на якісь обставини не допустимо.
показати весь коментар
18.05.2025 12:51 Відповісти
недопустимо
показати весь коментар
18.05.2025 17:57 Відповісти
Чому мацква спить? Де наша відповідь? Да наші паляниці, пекла, дрони та хвалена балістика? Що відбувається?
показати весь коментар
18.05.2025 09:57 Відповісти
Відбуваються перемовини і москалів не треба дратувати.
Трамп що сказав? Через два тижні буде все прекрасно!
показати весь коментар
18.05.2025 10:18 Відповісти
Одна відповідь буде напевно - перманентне ниття на цензорі "а де..." та звинувачення своїх.

більш ні на що не здатні. Ви вже за цілу годину кацапського бота з прямими образами заспамимти не можете, нікчеми
показати весь коментар
18.05.2025 10:52 Відповісти
США впервые за год отправили стратегический беспилотник в Черное море после провала переговоров в Стамбуле (16 часов назад)

РФ ночью обрушила на Украину 273 ударных дрона: Киевщина в огне, есть жертвы

Совпадение? Не думаю...
показати весь коментар
18.05.2025 10:56 Відповісти
шо ти хотів сказати?
показати весь коментар
18.05.2025 12:17 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2025 12:34 Відповісти
А де ж удари по Московщині? Чи не на часі? Бубочка у Ватикані у Папи,а там ударів по Московщині не *******?
показати весь коментар
18.05.2025 12:44 Відповісти
Шахеди літають вже 2,5 роки. Збивати їх так і не збираються - бо навіщо? Це ж треба організовувати виробництво власного ППО, тисячі нових МВГ, коротше - голову морочити. Інша справа - схеми - отут зелений уряд може показат, як робити
показати весь коментар
18.05.2025 15:43 Відповісти
 
 