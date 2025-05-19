УКР
Знищено 76 зі 112 "Шахедів", - Повітряні сили

Атака шахедів 19 травня

У ніч на 19 травня 2025 року війська РФ атакували Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 76 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 41 - збито вогневими засобами ураження, 35 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Наслідки атаки

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина.

"Відсьогодні дещо змінюємо формат подачі інформації (зведення за ніч), з урахуванням нових тактичних прийомів ворога, збільшенням кількості ударних БпЛА та дронів-імітаторів, а також особливостей протидії ворогу Силами оборони України!", - також уточнили у Повітряних силах. 

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 19 травня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками.

+1
Ну вы хоть калькулятор возьмите и посчитайте, если сами не в состоянии... 112 - 76 = 36 прилетов.
показати весь коментар
19.05.2025 09:59
+1
знешкоджено 76 + 35 - локаційно втрачені =111
показати весь коментар
19.05.2025 10:06
+1
у віті папа хреновий в математики
показати весь коментар
19.05.2025 10:08
Супер! Тільки одне прорвалося! Вітаю ППО! Бажаю 100%! А 200% буде, як навчимося вертати їх взад!
показати весь коментар
19.05.2025 09:52
Одне прорвалось?! Думаю це - сарказм. Тільки у нас мінімум 4 прильоти.
показати весь коментар
19.05.2025 09:56
Ну вы хоть калькулятор возьмите и посчитайте, если сами не в состоянии... 112 - 76 = 36 прилетов.
показати весь коментар
19.05.2025 09:59
знешкоджено 76 + 35 - локаційно втрачені =111
показати весь коментар
19.05.2025 10:06
Ще один... Ви хоч уважно читайте новини

знешкоджено 76 ворожих БпЛА типу Shahed

41 - збито вогневими засобами ураження, 35 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).
показати весь коментар
19.05.2025 10:10
у віті папа хреновий в математики
показати весь коментар
19.05.2025 10:08
Швидко прочитав, бо написано в заголовку, що знищено 76, а далі бачу, що 35 локаційно втрачені, тому і так порахував! Як бачу, помилився бо лише 41 збито! Та це винен той, хто заголовки дурні пише! Нажаль все х...йово...
показати весь коментар
19.05.2025 17:24
Пан арифметику прогулював?
показати весь коментар
19.05.2025 10:29
Зпголовки треба писати правильно, бо знищено виявляєьься не 76, с 41!
показати весь коментар
19.05.2025 17:26
СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів знищила ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі
показати весь коментар
19.05.2025 10:03
сумно, що вже більше ця погань проривається. але до українських Захисників ніяких зауважень.
показати весь коментар
19.05.2025 11:49
 
 