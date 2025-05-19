Знищено 76 зі 112 "Шахедів", - Повітряні сили

У ніч на 19 травня 2025 року війська РФ атакували Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 76 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 41 - збито вогневими засобами ураження, 35 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Наслідки атаки

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина.

"Відсьогодні дещо змінюємо формат подачі інформації (зведення за ніч), з урахуванням нових тактичних прийомів ворога, збільшенням кількості ударних БпЛА та дронів-імітаторів, а також особливостей протидії ворогу Силами оборони України!", - також уточнили у Повітряних силах.

