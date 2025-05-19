УКР
"Атака з великої висоти": Повітряні сили про особливості нічного нальоту "Шахедів"

шахеди

Росія вдається до нової тактики - масових атак "Шахедів" з великої висоти. Це значно ускладнило збиття ворожих дронів, проте ефективність української системи протиповітряної оборони залишається на стабільно високому рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Inform, про це в ефірі в ефірі "Суспільне новини" говорив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, Росія постійно удосконалює як візуальний вигляд "Шахеда", так і технічні характеристики й тактику його використання. Проте Силам оборони вдається тримати удар.

Читайте: Нічна атака на Шостку: зруйноване підприємство відновленню не підлягає

Під час сьогоднішньої нічної атаки працювали і авіація, і зенітні ракетні підрозділи. Крім того - дрони-перехоплювачі, і засоби електронної боротьби. Зі 112 дронів вдалося збити 76.

"Звичайно, є і влучання. Звичайно, є падіння збитих дронів. Противник, на жаль, сьогодні використовує одночасну атаку великої кількості дронів разом з дронами-імітаторами. Атака з великої висоти, що фактично унеможливлює роботу мобільних вогневих груп. Надзвичайно важко працювати в таких умовах. Але разом з тим результат ви бачите. Ефективність ППО залишається все ж таки високою", - Ігнат.

Нагадаємо, раніше начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що  в ніч на 7 травня 2025 року російські війська здійснили нетипову повітряну атаку, яка відбувалася в кілька хвиль.

Повітряні сили (2962) Ігнат Юрій (825) Шахед (1411)
Я не розумію, чому ми не використовуємо нічого подібного, де наші дрони імітатори, чому ми навіть дронів імітаторів не можемо зробити в достатньої кількості, не говорячи вже про фпв … нехай захлинається кацапська система ппо, причому кожен день…
19.05.2025 21:48 Відповісти
А когда уже у нас появится аналог шахеда? Или Иран запретил копировать?
19.05.2025 21:52 Відповісти
А ви - інженер-конструктор літальних апаратів чи хоча б верстатник на оборонному заводі?
19.05.2025 22:06 Відповісти
Они ставят турбодвижки на шахеды и поднимают их повыше, нам нужно много хороших дальнобойных зениток, пулемётами сбивать будет трудно.
показати весь коментар
19.05.2025 21:48 Відповісти
на потрібні важкі БПЛ-винищувачі

ще на вчора....
.
19.05.2025 22:27 Відповісти
Все йде до того, що без локатора тепер нічого не буде можливо збивати. Вдень ще туди-сюди (якщо немає низької хмарності) а вночі ВСЕ!
Немає локатора, прожектор не допоможе.
Та і кулемети вже не дістануть.
19.05.2025 21:58 Відповісти
Блондинка питає: чому наші дронарі не запускають щоночі по аеродромах немитої так само з висоти рой?
19.05.2025 22:09 Відповісти
тому що в нас немає такої кількості
20.05.2025 07:58 Відповісти
У отої шобли, з урядового кварталу, стефанчука+зеленського+шмигаля, німа сцена, що ми наробили в Україні, з 2019 року??
Потікавші за кордон, їх однодумці, нервово гризуть нігті! За такі НАСЛІДКИ їх діЙ, з 2019 року в Україні, треба нести КРИМІНАЛЬНУ відповідальність! Рейтенги, убитих московітами Українців, не повернуть до родин!
19.05.2025 22:39 Відповісти
Бляха. Нещодавно розмовляв з зенітчиками. Снаряди, якими вони шмаляють по шахедах розриваються тупо лише через 6 км. Тобто проблема - якщо шахед летить ближче і його видно, то потрібно пряме влучання (на це мало шансів) в життєво важливу частину, бо крило снаряд просто продірявить і шахед полетить далі. За 6 км розгледіти мішень нереально, не те що у приціл спіймати. Хлопці бачать мішень на планшеті, вираховують напрямок, але стріляють фактично всліпу, на звук. Ще під час Другої світової для зенітних снарядів використовували підривачі з регульованням часу спрацювання, що суттєво збільшувало імовірність враження цілі за рахунок уламків. Нема таких. Навіть звичайних снарядів дають такий мізер, що хлопці лишній раз шмальнути бояться, бережуть на випадок більш певної мішені. Наче мобільна група, а на старому неповороткому Кразі - швидко змінити позицію при необхідності зась.
20.05.2025 00:25 Відповісти
Проте ньюанс- їх видно на радарах, а при малих висотах вони ховаються від ППО за складинками місцевості
20.05.2025 00:36 Відповісти
Що тут треба розуміти "******* зе імітаторів"нічого не робила і не бажає робити в плані оборони України,вони обрали найлегший шлях "словесним проносом-вішати локшину на вуха лохторату"-Крим за три дні,кава в Криму,паляниці,мільони дронів і решта словесної біліберди..... адже з українським нарідом це працює ще-й напрочуд ефективно із 2019 року .
20.05.2025 05:18 Відповісти
 
 