"Атака з великої висоти": Повітряні сили про особливості нічного нальоту "Шахедів"

Росія вдається до нової тактики - масових атак "Шахедів" з великої висоти. Це значно ускладнило збиття ворожих дронів, проте ефективність української системи протиповітряної оборони залишається на стабільно високому рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Inform, про це в ефірі в ефірі "Суспільне новини" говорив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, Росія постійно удосконалює як візуальний вигляд "Шахеда", так і технічні характеристики й тактику його використання. Проте Силам оборони вдається тримати удар.

Під час сьогоднішньої нічної атаки працювали і авіація, і зенітні ракетні підрозділи. Крім того - дрони-перехоплювачі, і засоби електронної боротьби. Зі 112 дронів вдалося збити 76.

"Звичайно, є і влучання. Звичайно, є падіння збитих дронів. Противник, на жаль, сьогодні використовує одночасну атаку великої кількості дронів разом з дронами-імітаторами. Атака з великої висоти, що фактично унеможливлює роботу мобільних вогневих груп. Надзвичайно важко працювати в таких умовах. Але разом з тим результат ви бачите. Ефективність ППО залишається все ж таки високою", - Ігнат.

Нагадаємо, раніше начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що в ніч на 7 травня 2025 року російські війська здійснили нетипову повітряну атаку, яка відбувалася в кілька хвиль.