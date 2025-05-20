Рашисты атаковали Сумскую область дронами и КАБами: горел гражданский объект в Белопольской громаде. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на вторник, 20 мая 2025 года, войска РФ массированно атаковали ударными дронами и КАБами территорию Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

"Пока люди спали - враг бил дронами и авиабомбами по границе: ночью россияне атаковали Белопольскую и Юнаковскую громады.

В результате вражеских дронов произошел масштабный пожар на гражданском объекте в Белопольской громаде", - говорится в сообщении.

Также поздно вечером враг сбросил управляемые авиабомбы на село Юнаковской громады - уничтожено два жилых дома.

К счастью, обошлось без человеческих жертв.







Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг массированно атаковал дронами промзону Краматорска, есть разрушения. Также отмечалось, что ночью войска РФ атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, изуродовано фермерское хозяйство, предприятие, ЛЭП.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 93 "Шахеды" из 108, есть последствия в 4 регионах.