Гидротехнические сооружения повреждены на Сумщине в результате обстрела РФ: подтопления нет. ФОТО

Российские войска ударили по Великописаревской громаде Сумщины, в результате чего повреждены гидротехнические сооружения.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас подтопления населенных пунктов нет. Уровень воды стабильный, без подъема. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов", - говорится в сообщении.

Удар РФ по Сумской области. Повреждены гидротехнические сооружения

Ахтырской РВА поручили оперативно провести заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с привлечением представителей Регионального офиса водных ресурсов.

"По заключению заседания угрозы для населения на сегодня нет. В случае изменений - оперативно будем информировать жителей.

Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам", - добавили в ОГА.

