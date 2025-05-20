1 310 2
Гидротехнические сооружения повреждены на Сумщине в результате обстрела РФ: подтопления нет. ФОТО
Российские войска ударили по Великописаревской громаде Сумщины, в результате чего повреждены гидротехнические сооружения.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас подтопления населенных пунктов нет. Уровень воды стабильный, без подъема. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов", - говорится в сообщении.
Ахтырской РВА поручили оперативно провести заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с привлечением представителей Регионального офиса водных ресурсов.
"По заключению заседания угрозы для населения на сегодня нет. В случае изменений - оперативно будем информировать жителей.
Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам", - добавили в ОГА.
