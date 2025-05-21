Российский БПЛА упал возле жилого дома в Харькове

Во второй половине дня среды, 21 мая, возле жилого дома в Индустриальном районе Харькова упал российский беспилотник.

Об этом сообщил в телеграм глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 16.20 в Индустриальном районе Харькова обнаружили БПлА, упавший возле дома. Тип дрона устанавливается", - рассказал чиновник.

По состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала.

Читайте также: Россияне атаковали Шевченковский район Харькова беспилотником