Российский БПЛА упал возле жилого дома в Харькове
Во второй половине дня среды, 21 мая, возле жилого дома в Индустриальном районе Харькова упал российский беспилотник.
Об этом сообщил в телеграм глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 16.20 в Индустриальном районе Харькова обнаружили БПлА, упавший возле дома. Тип дрона устанавливается", - рассказал чиновник.
По состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала.
