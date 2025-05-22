Доба на Харківщині: під ворожими ударами Харків та 7 населених пунктів, є поранені
Російські загарбники протягом минулої доби, 21 травня, атакували Харківщину КАБами, безпілотниками та завдали ракетного удару по Харкову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок обстрілів у м. Харків постраждали жінки 60, 63 і 68 років; у с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждав 39-річний чоловік; у селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади загинув чоловік, поранені 66-річна і 70-річна жінки; у м. Куп’янськ постраждали 73-річна і 44-річна жінки", - йдеться в повідомленні.
Також ворог завдав ракетного удару по Холодногірському району Харкова.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета;
- 10 КАБ;
- 5 БпЛА "Шахед";
- 2 БпЛА "Герань-2";
- 2 БпЛА "Молнія".
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено 10 приватних будинків, автомобіль, газо- та електромережі;
- у Чугуївському районі пошкоджено адмінбудівлю та автомобіль;
- у Куп'янському районі пошкоджено 44 будинки, адмінбудівлю, приміщення ліцею і заводу.
