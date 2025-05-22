Доба на Харківщині: під ворожими ударами Харків та 7 населених пунктів, є поранені

Російські загарбники протягом минулої доби, 21 травня, атакували Харківщину КАБами, безпілотниками та завдали ракетного удару по Харкову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у м. Харків постраждали жінки 60, 63 і 68 років; у с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждав 39-річний чоловік; у селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади загинув чоловік, поранені 66-річна і 70-річна жінки; у м. Куп’янськ постраждали 73-річна і 44-річна жінки", - йдеться в повідомленні.

Також ворог завдав ракетного удару по Холодногірському району Харкова.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета;

10 КАБ;

5 БпЛА "Шахед";

2 БпЛА "Герань-2";

2 БпЛА "Молнія".

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено 10 приватних будинків, автомобіль, газо- та електромережі;

у Чугуївському районі пошкоджено адмінбудівлю та автомобіль;

у Куп'янському районі пошкоджено 44 будинки, адмінбудівлю, приміщення ліцею і заводу.

