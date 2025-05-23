Россияне ударили ракетой по Чугуеву: погибла женщина, четверо пострадавших (обновлено)

Сегодня, 23 мая, российские войска обстреляли город Чугуев в Харьковской области, вследствие чего погибла женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, оккупанты нанесли ракетный удар.



По состоянию на сейчас известно об одной погибшей женщине.



Отмечается, что экстренные службы выехали для обследования места обстрела.

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Позже глава ОВА отметил, что количество пострадавших в результате вражеского удара по Чугуеву увеличивается.

"На эту минуту известно о двух раненых мужчинах. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

Враг продолжает терроризировать мирное население Харьковщины. Поэтому не игнорируйте сигналы тревоги!" - написал он.

Обновление

Впоследствии глава ОВА сообщил, что количество пострадавших из-за российской атаки по Чугуеву возросло – еще два человека обратились к медикам.

"Еще два человека обратились за помощью к врачам в Чугуеве. Вследствие сегодняшнего вражеского удара ранения получили 67-летняя женщина и 58-летний мужчина", - написал чиновник.

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