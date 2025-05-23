Последствия вражеских ударов на Харьковщине: масштабные пожары, уничтоженная техника, есть пострадавший. ФОТОрепортаж

Российские беспилотники атаковали гражданские объекты в поселке Печенеги Харьковской области, что повлекло масштабные пожары на нескольких локациях.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на одном из объектов загорелись разрушенные конструкции административного, производственного и складского зданий, общая площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров. Предварительно, ранения получил один человек.

Другой объект понес значительно более масштабные потери: огонь охватил двухэтажное админздание и грузовой автомобиль, площадь пожара составила 800 квадратных метров. Огнем уничтожено или повреждено 11 грузовиков, 3 трактора и 3 автобуса. По предварительным данным, погибших нет.

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