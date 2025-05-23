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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Последствия вражеских ударов на Харьковщине: масштабные пожары, уничтоженная техника, есть пострадавший. ФОТОрепортаж

Российские беспилотники атаковали гражданские объекты в поселке Печенеги Харьковской области, что повлекло масштабные пожары на нескольких локациях.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Атака дронов на ПеченегиАтака дронов на Печенеги

Как отмечается, на одном из объектов загорелись разрушенные конструкции административного, производственного и складского зданий, общая площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров. Предварительно, ранения получил один человек.

Другой объект понес значительно более масштабные потери: огонь охватил двухэтажное админздание и грузовой автомобиль, площадь пожара составила 800 квадратных метров. Огнем уничтожено или повреждено 11 грузовиков, 3 трактора и 3 автобуса. По предварительным данным, погибших нет.

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Атака дронов на Печенеги
Атака дронов на Печенеги
Атака дронов на Печенеги
Атака дронов на Печенеги

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Автор: 

обстрел (27652) Харьковская область (1013) Чугуевский район (124) Печенеги (5)


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Кацапня відзвітує що знищила всі Абрамси.
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23.05.2025 15:35 Ответить
А де та ППО?! Куди ділась ППО!?
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23.05.2025 15:43 Ответить
 
 