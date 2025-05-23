1 071 2
Последствия вражеских ударов на Харьковщине: масштабные пожары, уничтоженная техника, есть пострадавший. ФОТОрепортаж
Российские беспилотники атаковали гражданские объекты в поселке Печенеги Харьковской области, что повлекло масштабные пожары на нескольких локациях.
Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на одном из объектов загорелись разрушенные конструкции административного, производственного и складского зданий, общая площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров. Предварительно, ранения получил один человек.
Другой объект понес значительно более масштабные потери: огонь охватил двухэтажное админздание и грузовой автомобиль, площадь пожара составила 800 квадратных метров. Огнем уничтожено или повреждено 11 грузовиков, 3 трактора и 3 автобуса. По предварительным данным, погибших нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показать весь комментарий23.05.2025 15:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Галина Гойс #601847
показать весь комментарий23.05.2025 15:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль