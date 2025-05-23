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Новости Обстрел Одессы
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РФ бьет по Одессе баллистикой. В городе прогремели взрывы

РФ обстреливает Одессу 23 мая 2025 года. Раздаются взрывы

Взрывы прогремели в Одессе во время тревоги. Российские войска атакуют город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Общественного, в городе прогремел ряд взрывов.

В ОВА заявили о ракетной опасности.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с юга.

Читайте: Дроны РФ атаковали Черниговщину: пострадал местный житель. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27652) Одесса (7915) Одесская область (3623) Одесский район (176)


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Топ комментарии
+8
Два вибухи.
Русня - не люди! Вони нелюди!
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23.05.2025 14:29
+8
Знайти та вбити операторів! Кожного!
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23.05.2025 14:45
+7
Щось на московії тривожно)))

❗Прогнозы на ближайшие дни.

За последние два дня на территории наших регионов Центрального федерального округа враг массово применял беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Эти атаки оказались более масштабными и продолжительными, чем предыдущие, и аналогичные случаи происходили в преддверии майских праздников. Однако, судя по всему, это только начальный этап - враг продолжает пробивать коридор до Московской области и планирует осуществлять дальнейшие масштабные налеты.

Ожидается, что в ближайшие дни ситуация будет развиваться по сценарию постоянных и интенсивных атак, которые могут длиться без перерыва в течение двух дней и повторяться с высокой частотой. Необходимо быть готовыми к тому, что такие ситуации станут обычной практикой, а налеты - очень частыми. Враг явно сосредоточен на нанесении максимально масштабных ударов, в том числе с применением дальнобойных ракет, реактивных БПЛА, а также БПЛА с подвесным вооружением.

В ближайшие дни мы ожидаем масштабные налеты БПЛА на регионы ЦФО, так как враг пробил коридор до Москвы.
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23.05.2025 14:30
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Два вибухи.
Русня - не люди! Вони нелюди!
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23.05.2025 14:29 Ответить
Яке ж воно Русня? Це московіти...
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23.05.2025 14:40 Ответить
Щось на московії тривожно)))

❗Прогнозы на ближайшие дни.

За последние два дня на территории наших регионов Центрального федерального округа враг массово применял беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Эти атаки оказались более масштабными и продолжительными, чем предыдущие, и аналогичные случаи происходили в преддверии майских праздников. Однако, судя по всему, это только начальный этап - враг продолжает пробивать коридор до Московской области и планирует осуществлять дальнейшие масштабные налеты.

Ожидается, что в ближайшие дни ситуация будет развиваться по сценарию постоянных и интенсивных атак, которые могут длиться без перерыва в течение двух дней и повторяться с высокой частотой. Необходимо быть готовыми к тому, что такие ситуации станут обычной практикой, а налеты - очень частыми. Враг явно сосредоточен на нанесении максимально масштабных ударов, в том числе с применением дальнобойных ракет, реактивных БПЛА, а также БПЛА с подвесным вооружением.

В ближайшие дни мы ожидаем масштабные налеты БПЛА на регионы ЦФО, так как враг пробил коридор до Москвы.
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23.05.2025 14:30 Ответить
і цего ще не вистачае, треба щоб уся Раша горіла.
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23.05.2025 15:18 Ответить
Прилетіло зараз десь у порту чи поблизу нього, а зранку вдарили по району Фонтанки (пригород Одеси)! "Миролюбність" рашистів б'є лайном в усі боки!!!
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23.05.2025 14:33 Ответить
Ви ще конкретні адреси напишіть!
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23.05.2025 14:45 Ответить
Ударів у відповідь традиційно не буде. Жодного удару у відповідь нема с початку повномасштабної агрессії
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23.05.2025 14:39 Ответить
нема кому..
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23.05.2025 15:09 Ответить
Знайти та вбити операторів! Кожного!
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23.05.2025 14:45 Ответить
Скоро в Зеленського вичерпається потужний фонтан поносного балабольства і він почне робити ракети. І як тількі балстика вдарить по Кремлю, старий маразматік Трамп прибіжить до нас, як мілєнький. П.С. Жаль фонтан не скінчиться.
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23.05.2025 14:53 Ответить
ворогам не вигідні українські ракети..
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23.05.2025 15:11 Ответить
Поки тривають клоунські гастролі - ніяких ракет не буде. Буде суцільна імпотенція і безсилля.
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23.05.2025 15:19 Ответить
 
 