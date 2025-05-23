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РФ бьет по Одессе баллистикой. В городе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе во время тревоги. Российские войска атакуют город.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным Общественного, в городе прогремел ряд взрывов.
В ОВА заявили о ракетной опасности.
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с юга.
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+8 Only
показать весь комментарий23.05.2025 14:29 Ссылка
+8 Aleksander Khomenko #605307
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+7 Isolda Peres
показать весь комментарий23.05.2025 14:30 Ссылка
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Русня - не люди! Вони нелюди!
❗Прогнозы на ближайшие дни.
За последние два дня на территории наших регионов Центрального федерального округа враг массово применял беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Эти атаки оказались более масштабными и продолжительными, чем предыдущие, и аналогичные случаи происходили в преддверии майских праздников. Однако, судя по всему, это только начальный этап - враг продолжает пробивать коридор до Московской области и планирует осуществлять дальнейшие масштабные налеты.
Ожидается, что в ближайшие дни ситуация будет развиваться по сценарию постоянных и интенсивных атак, которые могут длиться без перерыва в течение двух дней и повторяться с высокой частотой. Необходимо быть готовыми к тому, что такие ситуации станут обычной практикой, а налеты - очень частыми. Враг явно сосредоточен на нанесении максимально масштабных ударов, в том числе с применением дальнобойных ракет, реактивных БПЛА, а также БПЛА с подвесным вооружением.
В ближайшие дни мы ожидаем масштабные налеты БПЛА на регионы ЦФО, так как враг пробил коридор до Москвы.