РФ бьет по Одессе баллистикой. В городе прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Одессе во время тревоги. Российские войска атакуют город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Общественного, в городе прогремел ряд взрывов.

В ОВА заявили о ракетной опасности.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с юга.

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