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РФ б’є по Одесі балістикою. У місті пролунали вибухи
Вибухи пролунали в Одесі під час тривоги. Російські війська атакують місто.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними Суспільного, у місті пролунала низка вибухів.
В ОВА заявили про ракетну небезпеку.
Повітряні сили попередили про загрозу балістики з півдня.
Топ коментарі
+8 Only
показати весь коментар23.05.2025 14:29 Посилання
+8 Aleksander Khomenko #605307
показати весь коментар23.05.2025 14:45 Посилання
+7 Isolda Peres
показати весь коментар23.05.2025 14:30 Посилання
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Русня - не люди! Вони нелюди!
❗Прогнозы на ближайшие дни.
За последние два дня на территории наших регионов Центрального федерального округа враг массово применял беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Эти атаки оказались более масштабными и продолжительными, чем предыдущие, и аналогичные случаи происходили в преддверии майских праздников. Однако, судя по всему, это только начальный этап - враг продолжает пробивать коридор до Московской области и планирует осуществлять дальнейшие масштабные налеты.
Ожидается, что в ближайшие дни ситуация будет развиваться по сценарию постоянных и интенсивных атак, которые могут длиться без перерыва в течение двух дней и повторяться с высокой частотой. Необходимо быть готовыми к тому, что такие ситуации станут обычной практикой, а налеты - очень частыми. Враг явно сосредоточен на нанесении максимально масштабных ударов, в том числе с применением дальнобойных ракет, реактивных БПЛА, а также БПЛА с подвесным вооружением.
В ближайшие дни мы ожидаем масштабные налеты БПЛА на регионы ЦФО, так как враг пробил коридор до Москвы.