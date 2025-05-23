Дрони РФ атакували Чернігівщину: постраждав місцевий житель. ФОТОрепортаж

У прикордонному селі Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині внаслідок російської атаки постраждав цивільний чоловік.

Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, напад стався вчора ввечері, ймовірно, з використанням ударного безпілотника типу "Молнія". Потерпілим виявився 29-річний місцевий житель, який, за попередніми даними, зазнав контузії.

Крім того, у Ніжинському районі сьогодні вранці внаслідок вибухів пошкоджено будівлі та техніку одного з сільськогосподарських підприємств. Обставини уточнюються.

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За інформацією районної військової адміністрації, протягом минулої доби російські війська здійснили 48 обстрілів Чернігівщини. Загалом зафіксовано 92 вибухи у 20 населених пунктах.

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