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Новини Фото Атака дронів на Чернігівщину
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Дрони РФ атакували Чернігівщину: постраждав місцевий житель. ФОТОрепортаж

У прикордонному селі Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині внаслідок російської атаки постраждав цивільний чоловік.

Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Російський дрон поранив чоловіка на Чернігівщині

За його словами, напад стався вчора ввечері, ймовірно, з використанням ударного безпілотника типу "Молнія". Потерпілим виявився 29-річний місцевий житель, який, за попередніми даними, зазнав контузії.

Крім того, у Ніжинському районі сьогодні вранці внаслідок вибухів пошкоджено будівлі та техніку одного з сільськогосподарських підприємств. Обставини уточнюються.

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Російський дрон поранив чоловіка на Чернігівщині
Російський дрон поранив чоловіка на Чернігівщині

За інформацією районної військової адміністрації, протягом минулої доби російські війська здійснили 48 обстрілів Чернігівщини. Загалом зафіксовано 92 вибухи у 20 населених пунктах.

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Автор: 

обстріл (28973) Чернігівська область (927)


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