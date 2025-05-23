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Новини Фото Атака безпілотників на Київщину
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РФ атакувала "шахедами" Київщину, під ударом житловий сектор. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Обухівський район Київської області безпілотниками. Під ударом житловий сектор.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Вогнеборці швидко ліквідували пожежу, що виникла в одному з житлових будинків. Також пошкоджень зазнали 5 приватних будинків, гараж, господарча будівля, транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Ліквідовано пожежу на Білоцерківській ТЕЦ: загинули 2 людини (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

РФ вдарила шахедами по Київщині 23 травня 2025 року
РФ вдарила шахедами по Київщині 23 травня 2025 року
РФ вдарила шахедами по Київщині 23 травня 2025 року
РФ вдарила шахедами по Київщині 23 травня 2025 року

Автор: 

Київська область (4080) обстріл (28973) Обухівський район (18)


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падли московϟϟкі...
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23.05.2025 10:58 Відповісти
Зовні, дуже схоже на Кончу Заспу, вроді на маєток богатирьової!???
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23.05.2025 10:59 Відповісти
Ото маєток...
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23.05.2025 11:06 Відповісти
 
 