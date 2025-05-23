РФ атакувала "шахедами" Київщину, під ударом житловий сектор. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Обухівський район Київської області безпілотниками. Під ударом житловий сектор.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Вогнеборці швидко ліквідували пожежу, що виникла в одному з житлових будинків. Також пошкоджень зазнали 5 приватних будинків, гараж, господарча будівля, транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.

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