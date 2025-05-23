РФ атакувала "шахедами" Київщину, під ударом житловий сектор. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували Обухівський район Київської області безпілотниками. Під ударом житловий сектор.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Вогнеборці швидко ліквідували пожежу, що виникла в одному з житлових будинків. Також пошкоджень зазнали 5 приватних будинків, гараж, господарча будівля, транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.
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Bad Robot
показати весь коментар23.05.2025 10:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Oleksandr Valovyi
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Single
показати весь коментар23.05.2025 11:06 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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