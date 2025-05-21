Ліквідовано пожежу на Білоцерківській ТЕЦ: загинули 2 людини (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
21 травня о 12.46 надійшло повідомлення про пожежу на території Білоцерківської ТЕЦ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Білоцерківської міськради.
Як зазначається, загорання сталося на одному з об’єктів. На місці події працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків.
Інформація уточнюється.
Зазначимо, що у соцмережах повідомляють про трьох загиблих, втім офіційного підтвердження цієї інформації на цю хвилину немає.
Як повідомила Суспільному речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Київської області Вікторія Рубан, внаслідок пожежі 2 людини загинули.
За її словами, загорілося сталося на одному з об'єктів ТЕЦ. Пожежу локалізували на площі 960 квадратних метрів. Гасіння триває.
Оновлення
Згодом у ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу недіючої градирні для охолодження води на території Білоцерківської ТЕЦ площею 960 кв. м
Під час ліквідації загоряння вогнеборці виявили 2 обгорілі тіла.
Обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються.
