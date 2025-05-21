УКР
Ліквідовано пожежу на Білоцерківській ТЕЦ: загинули 2 людини (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

21 травня о 12.46 надійшло повідомлення про пожежу на території Білоцерківської ТЕЦ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Білоцерківської міськради.

Як зазначається, загорання сталося на одному з об’єктів. На місці події працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків.

Також читайте: Лісова пожежа поблизу Ізюма охопила 85 гектарів, детонують вибухонебезпечні предмети, залишені ворогом, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Горить Білоцерківска ТЕЦ

Інформація уточнюється.

Зазначимо, що у соцмережах повідомляють про трьох загиблих, втім офіційного підтвердження цієї інформації на цю хвилину немає.

Як повідомила Суспільному речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Київської області Вікторія Рубан, внаслідок пожежі 2 людини загинули.

За її словами, загорілося сталося на одному з об'єктів ТЕЦ. Пожежу локалізували на площі 960 квадратних метрів. Гасіння триває.

Оновлення

Згодом у ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу недіючої градирні для охолодження води на території Білоцерківської ТЕЦ площею 960 кв. м

Під час ліквідації загоряння вогнеборці виявили 2 обгорілі тіла.

Обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються.

пожежі на білоцерківській тец
пожежі на білоцерківській тец
пожежі на білоцерківській тец
пожежі на білоцерківській тец
пожежі на білоцерківській тец

