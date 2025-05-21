Ликвидирован пожар на Белоцерковской ТЭЦ: погибли 2 человека (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

21 мая в 12.46 поступило сообщение о пожаре на территории Белоцерковской ТЭЦ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Белоцерковского горсовета.

Как отмечается, возгорание произошло на одном из объектов. На месте происшествия работают спасатели и все необходимые службы. Продолжается ликвидация последствий.

Информация уточняется.

Отметим, что в соцсетях сообщают о трех погибших, впрочем официального подтверждения этой информации на эту минуту нет.

Как сообщила Суспільному представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киевской области Виктория Рубан, в результате пожара 2 человека погибли.

По ее словам, загорелось на одном из объектов ТЭЦ. Пожар был локализован на площади 960 квадратных метров. Тушение продолжается.

Оновлення

Позже в ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали пожар бездействующей градирни для охлаждения воды на территории Белоцерковской ТЭЦ площадью 960 кв. м

Во время ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили 2 обгоревших тела.

Обстоятельства гибели людей и причины пожара устанавливаются.











