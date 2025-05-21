Ликвидирован пожар на Белоцерковской ТЭЦ: погибли 2 человека (обновлено). ВИДЕО+ФОТО
21 мая в 12.46 поступило сообщение о пожаре на территории Белоцерковской ТЭЦ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Белоцерковского горсовета.
Как отмечается, возгорание произошло на одном из объектов. На месте происшествия работают спасатели и все необходимые службы. Продолжается ликвидация последствий.
Информация уточняется.
Отметим, что в соцсетях сообщают о трех погибших, впрочем официального подтверждения этой информации на эту минуту нет.
Как сообщила Суспільному представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киевской области Виктория Рубан, в результате пожара 2 человека погибли.
По ее словам, загорелось на одном из объектов ТЭЦ. Пожар был локализован на площади 960 квадратных метров. Тушение продолжается.
Оновлення
Позже в ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали пожар бездействующей градирни для охлаждения воды на территории Белоцерковской ТЭЦ площадью 960 кв. м
Во время ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили 2 обгоревших тела.
Обстоятельства гибели людей и причины пожара устанавливаются.
