Лесной пожар вблизи Изюма охватил 85 гектаров, детонируют взрывоопасные предметы, оставленные врагом, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пожар на территории Песчанского лесничества вблизи Изюма Харьковской области охватил ориентировочно 85 га. При этом наблюдается детонация оставленных врагом взрывоопасных предметов.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Огонь распространился на крышу двухэтажного жилого дома, частный жилой дом, 4 гаража и хозяйственные постройки, а также складские и производственные здания, древесину на территории площадки лесного хозяйства", - сказано в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 22:36 воскресенья, 4 мая, ликвидация пожара продолжалась.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что на Харьковщине пожарные сейчас тушат 11 лесных пожаров, пять из которых связаны с российскими обстрелами.

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