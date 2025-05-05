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Новини Фото Пожежі на Харківщині
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Лісова пожежа поблизу Ізюма охопила 85 гектарів, детонують вибухонебезпечні предмети, залишені ворогом, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Пожежа на території Піщанського лісництва поблизу Ізюма Харківської області охопила орієнтовно 85 га. При цьому спостерігається детонація залишених ворогом вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

пожежа на Харківщині

"Вогонь поширився на дах двоповерхового житлового будинку, приватний житловий будинок, 4 гаражі та господарчі споруди, а також складські та виробничі будівлі, деревину на території майданчика лісового господарства", - сказано в повідомленні.

пожежа на Харківщині

Жертв та постраждалих немає.

пожежа на Харківщині

Станом на 22:36 неділі, 4 травня, ліквідація пожежі тривала.

пожежа на Харківщині

пожежа на Харківщині

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що на Харківщині пожежники наразі гасять 11 лісових пожеж, п’ять із яких пов’язані з російськими обстрілами.

Читайте також: Пожежі на Харківщині: У лісі детонують російські боєприпаси, вогонь дістався будинків, готується евакуація мешканців

Автор: 

пожежа (4340) ДСНС (5121) Харківська область (879) Ізюмський район (76) Ізюмське (1)


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