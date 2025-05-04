Пожежі на Харківщині: У лісі детонують російські боєприпаси, вогонь дістався будинків, готується евакуація мешканців

В Ізюмському районі Харківської області лісова пожежа вже охопила площу у 20 гектарів, готується евакуація місцевих жителів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензорю.НЕТ.

"У лісі детонують боєприпаси, залишені російськими військами під час окупації. Готується евакуація місцевих жителів, адже вогонь дістався до житлових будинків біля лісу", - зазначив він.

Також повідомляється, що на місці працюють підрозділи ДСНС, зокрема піротехнічні розрахунки, а також працівники та техніка лісгоспів.



"Через надзвичайно сильний вітер вогонь стрімко поширюється. Ситуація залишається складною, але контрольованою", - додав голова ОВА.

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Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що на Харківщині пожежники наразі гасять 11 лісових пожеж, п’ять із яких пов’язані з російськими обстрілами.