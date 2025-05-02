Сміттєвий полігон горить у Житомирі: школи перевели на дистанційне навчання. ФОТОрепортаж

У Житомирі через пожежу на сміттєзвалищі перевели школи на дистанційне навчання.

Про це повідомила пресслужба ДСНС області, інформує Цензор.НЕТ.

"Вогнем охоплено близько 800 кв. м твердих побутових відходів. На місці події працює 31 рятувальник, залучено 9 одиниць техніки. Сильні пориви вітру ускладнюють боротьбу з вогнем, сприяючи його швидкому поширенню. Попри це, рятувальники докладають максимальних зусиль, щоб якнайшвидше локалізувати пожежу та запобігти її подальшому розповсюдженню", - йдеться в повідомленні.

О 23:51 пожежу на площі 1,3 га локалізували.



















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Водночас у мерії Житомира ухвалили рішення про тимчасову зміну роботи закладів освіти:

Школи Житомира сьогодні працюють у дистанційному форматі;

Дитячі садочки працюють у звичайному режимі, однак прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані.

Скасовуються всі змагання та тренування спортивних шкіл, заплановані на відкритому повітрі.

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