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Новини Фото Пожежі в Україні
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Сміттєвий полігон горить у Житомирі: школи перевели на дистанційне навчання. ФОТОрепортаж

У Житомирі через пожежу на сміттєзвалищі перевели школи на дистанційне навчання.

Про це повідомила пресслужба ДСНС області, інформує Цензор.НЕТ.

"Вогнем охоплено близько 800 кв. м твердих побутових відходів. На місці події працює 31 рятувальник, залучено 9 одиниць техніки. Сильні пориви вітру ускладнюють боротьбу з вогнем, сприяючи його швидкому поширенню. Попри це, рятувальники докладають максимальних зусиль, щоб якнайшвидше локалізувати пожежу та запобігти її подальшому розповсюдженню", - йдеться в повідомленні.

О 23:51 пожежу на площі 1,3 га локалізували.

Сміттєзвалище горить у Житомирі 2 травня 2025 року
Сміттєзвалище горить у Житомирі 2 травня 2025 року
Сміттєзвалище горить у Житомирі 2 травня 2025 року
Сміттєзвалище горить у Житомирі 2 травня 2025 року
Сміттєзвалище горить у Житомирі 2 травня 2025 року
Сміттєзвалище горить у Житомирі 2 травня 2025 року
Сміттєзвалище горить у Житомирі 2 травня 2025 року
Сміттєзвалище горить у Житомирі 2 травня 2025 року
Сміттєзвалище горить у Житомирі 2 травня 2025 року

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Водночас у мерії Житомира ухвалили рішення про тимчасову зміну роботи закладів освіти:

  • Школи Житомира сьогодні працюють у дистанційному форматі;
  • Дитячі садочки працюють у звичайному режимі, однак прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані.

Скасовуються всі змагання та тренування спортивних шкіл, заплановані на відкритому повітрі.

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Автор: 

Житомир (576) сміття (477) пожежа (4336) ДСНС (5116) Житомирська область (1266) Житомирський район (13)


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А в раше є смиттезвалища ? Поряд з масквою ?

Блин, я зрозуміла чого Маск любить россіян - він думає що місто масква В ЧЕСТЬ НЕГО
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02.05.2025 11:13 Відповісти
Під Львовом горіло - рятувальники загинули - чи зробив Садовий сміттєпереробний завод - чи ше по всій Україні розпихає?
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02.05.2025 11:14 Відповісти
екологія, все таке.....
то, зрозуміло.
але, як що кацапи додумалися витрачати ракети по сміттєзвалищам, то не треба їм заважати!
чи нє?
показати весь коментар
02.05.2025 11:21 Відповісти
 
 