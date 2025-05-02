Сміттєвий полігон горить у Житомирі: школи перевели на дистанційне навчання. ФОТОрепортаж
У Житомирі через пожежу на сміттєзвалищі перевели школи на дистанційне навчання.
Про це повідомила пресслужба ДСНС області, інформує Цензор.НЕТ.
"Вогнем охоплено близько 800 кв. м твердих побутових відходів. На місці події працює 31 рятувальник, залучено 9 одиниць техніки. Сильні пориви вітру ускладнюють боротьбу з вогнем, сприяючи його швидкому поширенню. Попри це, рятувальники докладають максимальних зусиль, щоб якнайшвидше локалізувати пожежу та запобігти її подальшому розповсюдженню", - йдеться в повідомленні.
О 23:51 пожежу на площі 1,3 га локалізували.
Водночас у мерії Житомира ухвалили рішення про тимчасову зміну роботи закладів освіти:
- Школи Житомира сьогодні працюють у дистанційному форматі;
- Дитячі садочки працюють у звичайному режимі, однак прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані.
Скасовуються всі змагання та тренування спортивних шкіл, заплановані на відкритому повітрі.
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Блин, я зрозуміла чого Маск любить россіян - він думає що місто масква В ЧЕСТЬ НЕГО
то, зрозуміло.
але, як що кацапи додумалися витрачати ракети по сміттєзвалищам, то не треба їм заважати!
чи нє?