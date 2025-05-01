Україна готова допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами, - Сибіга

Український уряд готовий допомогти Ізраїлю в боротьбі з шаленими лісовими пожежами.

Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна може надіслати пожежне обладнання, зокрема спеціалізований літак, та наших кваліфікованих рятувальників.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко передав відповідну пропозицію ізраїльській стороні. Навіть захищаючись від агресії вдома, ми готові допомагати іншим у порятунку людських життів", - підкреслив глава МЗС.

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