Україна готова допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами, - Сибіга
Український уряд готовий допомогти Ізраїлю в боротьбі з шаленими лісовими пожежами.
Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна може надіслати пожежне обладнання, зокрема спеціалізований літак, та наших кваліфікованих рятувальників.
"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко передав відповідну пропозицію ізраїльській стороні. Навіть захищаючись від агресії вдома, ми готові допомагати іншим у порятунку людських життів", - підкреслив глава МЗС.
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+2 Sophia-Maria Duglass #550966
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+2 Сашко Бабенко #553471
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+2 NNN
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Це їх зброя.
На Харківщині другу добу триває лісова пожежа, спричинена російськими обстрілами
Ніяких голосувань в ООН, ніяких дипломатичних візитів і так аж до ігнорування їх лісових пожеж.
Ми не отримаємо від Ізраїлю та його союзників, ніякої подяки за це.
Ми не отримаємо подяки від їх противників за голосування проти них.
Ми можемо отримати лише потік лайна від якоїсь сторони, а ймовірніше від обох одночасно.
В даному випадку найкращий варіант - не робити взагалі нічого. В т.ч. у випадку з пожежами.