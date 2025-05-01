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Новини Лісові пожежі в Ізраїлі
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Україна готова допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Український уряд готовий допомогти Ізраїлю в боротьбі з шаленими лісовими пожежами.

Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна може надіслати пожежне обладнання, зокрема спеціалізований літак, та наших кваліфікованих рятувальників.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко передав відповідну пропозицію ізраїльській стороні. Навіть захищаючись від агресії вдома, ми готові допомагати іншим у порятунку людських життів", - підкреслив глава МЗС.

Читайте: Найбільша авіакомпанія Ізраїлю відновить щоденні рейси до Москви після чотирьох місяців перерви

Автор: 

Ізраїль (1642) пожежа (4333) Сибіга Андрій (416)


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Топ коментарі
+2
Ви поймайте того кацапа, що методично в теплих країнах робить піджоги .
Це їх зброя.
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01.05.2025 00:45
+2
не варто метати бісер перед свинями.
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01.05.2025 00:46
+2
Собі вже допомогли ?!
На Харківщині другу добу триває лісова пожежа, спричинена російськими обстрілами
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01.05.2025 00:48
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Ви поймайте того кацапа, що методично в теплих країнах робить піджоги .
Це їх зброя.
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01.05.2025 00:45 Відповісти
не варто метати бісер перед свинями.
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01.05.2025 00:46 Відповісти
У дебілів "свині" міняються трічі на тиждень.
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01.05.2025 00:48 Відповісти
Згідно методики
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01.05.2025 00:58 Відповісти
Собі вже допомогли ?!
На Харківщині другу добу триває лісова пожежа, спричинена російськими обстрілами
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01.05.2025 00:48 Відповісти
Треба терміново відправити усіх ДСНСників гасити лісову пожежу у Ізраїль. Тут же їм роботи нема.
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01.05.2025 00:52 Відповісти
Може досить думати про всіх крім українців. Або черга с дітей держслужбовців стоїть на виїзд за кордон, а тут такий героїчний привід.
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01.05.2025 00:57 Відповісти
Ізраїль вирішив відновити авіасполучення з Росією
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01.05.2025 01:30 Відповісти
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01.05.2025 00:59 Відповісти
Все правильно, під Єрусалимом же дачі зелених чинуш можуть згоріти, а в Україні дачі і будинки тільки в дурних Микол.
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01.05.2025 01:31 Відповісти
В більшості "дурних Микол" і дачі ніякої нема ...
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01.05.2025 01:32 Відповісти
Враховуючи позицію ізраїля щодо України, їх політику, їхніх противників, їх союзників, їх злочини, злочини проти них і т.п., найкраща позиція, яку можна мати стосовно цієї країни - це повністю, ПОВНІСТЮ ігнорувати її існування.
Ніяких голосувань в ООН, ніяких дипломатичних візитів і так аж до ігнорування їх лісових пожеж.
Ми не отримаємо від Ізраїлю та його союзників, ніякої подяки за це.
Ми не отримаємо подяки від їх противників за голосування проти них.
Ми можемо отримати лише потік лайна від якоїсь сторони, а ймовірніше від обох одночасно.
В даному випадку найкращий варіант - не робити взагалі нічого. В т.ч. у випадку з пожежами.
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01.05.2025 01:32 Відповісти
 
 