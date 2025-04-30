На Харківщині другу добу триває лісова пожежа, спричинена російськими обстрілами

В Ізюмському районі Харківської області другу добу триває лісова пожежа, спричинена російськими обстрілами.

Про це повідомили у Борівській селищній раді, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора внаслідок ворожої атаки дронів виникла масштабна лісова пожежа поблизу села Підлиман. Вогонь охопив значну площу лісового масиву. Сили ДСНС працюють на місці, ліквідація пожежі триває.



Сьогодні війська рф обстріляли села Піски-Радьківські та Вище Солоне, застосувавши авіаційні керовані бомби (КАБи) та реактивну артилерію (РСЗВ). У Пісках-Радьківських внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в екосистемі", - ідеться у повідомленні.

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Як зазначають у ДСНС області, у лісі неподалік села Підлиман горіла хвойна підстилка на площі 25 га, у населеному пункті – сім будівель.

"Ліквідація пожежі триває. Від ДСНС залучено 30 рятувальників та 9 одиниць техніки", – зазначили у ДСНС.