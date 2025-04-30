На Харьковщине вторые сутки продолжается лесной пожар, вызванный российскими обстрелами

В Изюмском районе Харьковской области вторые сутки продолжается лесной пожар, вызванный российскими обстрелами.

Об этом сообщили в Боровском поселковом совете, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера в результате вражеской атаки дронов возник масштабный лесной пожар вблизи села Подлиман. Огонь охватил значительную площадь лесного массива. Силы ГСЧС работают на месте, ликвидация пожара продолжается.



Сегодня войска рф обстреляли села Пески-Радьковские и Высшее Соленое, применив авиационные управляемые бомбы (КАБы) и реактивную артиллерию (РСЗО). В Песках-Радьковских в результате обстрела вспыхнул пожар в экосистеме", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в ГСЧС области, в лесу неподалеку от села Подлиман горела хвойная подстилка на площади 25 га, в населенном пункте - семь зданий.

"Ликвидация пожара продолжается. От ГСЧС привлечено 30 спасателей и 9 единиц техники", - отметили в ГСЧС.