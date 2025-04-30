Россияне атаковали шахедами гражданское предприятие в Балаклее на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Утром 30 апреля российские оккупанты атаковали "шахедами" одно из гражданских предприятий г. Балаклея в Харьковской области .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.

"Сегодня, после 05:00, враг совершил обстрел "шахедами" по одному из гражданских предприятий. В результате атаки зафиксированы разрушения, к счастью, обошлось без пострадавших", - написал он.

Также смотрите: Вражеские БпЛА ударили по жилой застройке Южного на Харьковщине: пострадали 9 человек, в том числе 5 детей. ФОТОрепортаж

Карабанов отметил, что этот обстрел - очередное подтверждение того, что Россия продолжает целенаправленный террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

В ГВА призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать инструкциям служб безопасности.









Также читайте: Уничтожено 50 "Шахедов" из 108, еще 22 дрона - локально потеряны, - Воздушные силы