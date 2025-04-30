Россияне атаковали шахедами гражданское предприятие в Балаклее на Харьковщине. ФОТОрепортаж
Утром 30 апреля российские оккупанты атаковали "шахедами" одно из гражданских предприятий г. Балаклея в Харьковской области .
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.
"Сегодня, после 05:00, враг совершил обстрел "шахедами" по одному из гражданских предприятий. В результате атаки зафиксированы разрушения, к счастью, обошлось без пострадавших", - написал он.
Карабанов отметил, что этот обстрел - очередное подтверждение того, что Россия продолжает целенаправленный террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры.
В ГВА призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать инструкциям служб безопасности.
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