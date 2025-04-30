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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Россияне атаковали шахедами гражданское предприятие в Балаклее на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Утром 30 апреля российские оккупанты атаковали "шахедами" одно из гражданских предприятий г. Балаклея в Харьковской области .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.

"Сегодня, после 05:00, враг совершил обстрел "шахедами" по одному из гражданских предприятий. В результате атаки зафиксированы разрушения, к счастью, обошлось без пострадавших", - написал он.

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Карабанов отметил, что этот обстрел - очередное подтверждение того, что Россия продолжает целенаправленный террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

В ГВА призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать инструкциям служб безопасности.

Россияне атаковали шахедами гражданское предприятие в Балаклее
Россияне атаковали шахедами гражданское предприятие в Балаклее
Россияне атаковали шахедами гражданское предприятие в Балаклее
Россияне атаковали шахедами гражданское предприятие в Балаклее

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Автор: 

предприятие (229) Балаклея (261) Шахед (1020) Харьковская область (840) Изюмский район (68)


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