Уничтожено 50 "Шахедов" из 108, еще 22 дрона - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 30 апреля 2025 года войска РФ атаковали Украину 108-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, основные направления удара - Днепр и Харьков. Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось сбить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 11.30 подтверждено сбитие 50 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

22 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).

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Последствия атаки

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина.

"Два вражеских БпЛА - в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!", - добавляют в ВС.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о массированной атаке дронов на Днепр: погиб мужчина, есть раненый. Больше всего разрушений в частном секторе. Также отмечалось, что дроны атаковали Харьков: количество пострадавших возросло до 45, среди них двое детей и беременная женщина