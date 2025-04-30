Дроновая атака РФ на Харьков: число пострадавших возросло до 45, среди них двое детей и беременная женщина
Количество пострадавших в результате вечернего дронового удара по Харькову возросло до 45 человек.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам:
▪️ 31 человек получил острую реакцию на стресс;
▪️ 14 человек получили ранения различной степени тяжести;
▪️ 5 человек госпитализированы в больницы.
Среди пострадавших двое детей и беременная женщина.
Для помощи пострадавшим в Харькове было задействовано 13 бригад экстренной медицинской помощи.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Харьков с вечера находился под атакой "Шахедов": есть попадания в многоэтажку и много пострадавших.
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Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий30.04.2025 07:04 Ответить Мне нравится 5
alexandr shamov
показать весь комментарий30.04.2025 08:20 Ответить Мне нравится 1
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