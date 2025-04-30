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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Дроновая атака РФ на Харьков: число пострадавших возросло до 45, среди них двое детей и беременная женщина

Последствия атаки шахидов на Харьков

Количество пострадавших в результате вечернего дронового удара по Харькову возросло до 45 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам:

▪️ 31 человек получил острую реакцию на стресс;

▪️ 14 человек получили ранения различной степени тяжести;

▪️ 5 человек госпитализированы в больницы.

Среди пострадавших двое детей и беременная женщина.

Для помощи пострадавшим в Харькове было задействовано 13 бригад экстренной медицинской помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прокуратуре показали последствия массированной атаки "шахедов" на Харьков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Харьков с вечера находился под атакой "Шахедов": есть попадания в многоэтажку и много пострадавших.

Автор: 

Харьков (7498) Шахед (1020) Харьковская область (830) Харьковский район (255)


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А той Мельник що в ООН робить ? Тежресторан відкриває?
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30.04.2025 07:04 Ответить
Ну и шо, зря главзеб по Европам стоял с протянутой рукой, мол дайте танки, дайте самолеты - все исправлю. А в итоге, Харькову , Сумам больше всего достается. А самое главное цапоягелеядные увеличивают продолжительнось дроновых атак(целая ночь + продолжают и днем).
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30.04.2025 08:20 Ответить
 
 