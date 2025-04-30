Дроновая атака РФ на Харьков: число пострадавших возросло до 45, среди них двое детей и беременная женщина

Количество пострадавших в результате вечернего дронового удара по Харькову возросло до 45 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам:

▪️ 31 человек получил острую реакцию на стресс;

▪️ 14 человек получили ранения различной степени тяжести;

▪️ 5 человек госпитализированы в больницы.

Среди пострадавших двое детей и беременная женщина.

Для помощи пострадавшим в Харькове было задействовано 13 бригад экстренной медицинской помощи.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Харьков с вечера находился под атакой "Шахедов": есть попадания в многоэтажку и много пострадавших.