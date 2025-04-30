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Новости Видео Атака беспилотников на Харьков
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В прокуратуре показали последствия массированной атаки "Шахедов" на Харьков. ВИДЕО

Вечером 29 апреля россияне массированно атаковали Харьков "Шахедами", вследствие ударов пострадали 39 человек.

В Харьковской областной прокуратуре показали видео последствий российских ударов, передает Цензор.НЕТ.

Напомним вечером 29 апреля россияне массированно атаковали Харьков.

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Автор: 

обстрел (27259) Харьков (7498) Шахед (1020) Харьковская область (830) Харьковский район (255) война в Украине (3998)


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Кремлівський виродок геть о@уїв ,
щоб ти здох , падлюка ненажерлива !
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30.04.2025 02:23 Ответить

https://argumentua.com/stati/rashizm-rakova-pukhlina-dlya-lyudstva-palata-chislo-z Рашизм - ракова пухлина для людства.
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30.04.2025 05:16 Ответить
Ну свідомий геноцид варварів ,що ж дайте виродкам парад провести на победобесія ,допоки не буде знищенний кривавий терорист путін це буде продовжуватись.
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30.04.2025 06:45 Ответить
 
 