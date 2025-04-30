В прокуратуре показали последствия массированной атаки "Шахедов" на Харьков. ВИДЕО
Вечером 29 апреля россияне массированно атаковали Харьков "Шахедами", вследствие ударов пострадали 39 человек.
В Харьковской областной прокуратуре показали видео последствий российских ударов, передает Цензор.НЕТ.
Напомним вечером 29 апреля россияне массированно атаковали Харьков.
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щоб ти здох , падлюка ненажерлива !
https://argumentua.com/stati/rashizm-rakova-pukhlina-dlya-lyudstva-palata-chislo-z Рашизм - ракова пухлина для людства.