У прокуратурі показали наслідки масованої атаки "шахедів" на Харків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ввечері 29 квітня росіяни масовано атакували Харків "шахедами", внаслідок ударів постраждали 39 людей.
У Харківській обласній прокуратурі показали відео наслідків російських ударів, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією ДСНС нічна атака дронами спричинила масштабні пожежі та руйнування в Харкові.
Внаслідок масованих ударів БпЛА по Харкову зруйновано житлові будинки, гаражі, об’єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.
На місці працюють рятувальники, медики, поліція, волонтери та комунальні служби. Тривають ліквідація пожеж, розбір завалів і допомога постраждалим попри небезпеку повторних ударів з боку росіян.
Нагадаємо ввечері 29 квітня росіяни масовано атакували Харків.
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щоб ти здох , падлюка ненажерлива !