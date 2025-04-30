У прокуратурі показали наслідки масованої атаки "шахедів" на Харків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 29 квітня росіяни масовано атакували Харків "шахедами", внаслідок ударів постраждали 39 людей.

У Харківській обласній прокуратурі показали відео наслідків російських ударів, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією ДСНС нічна атака дронами спричинила масштабні пожежі та руйнування в Харкові.

Внаслідок масованих ударів БпЛА по Харкову зруйновано житлові будинки, гаражі, об’єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

На місці працюють рятувальники, медики, поліція, волонтери та комунальні служби. Тривають ліквідація пожеж, розбір завалів і допомога постраждалим попри небезпеку повторних ударів з боку росіян.

Нагадаємо ввечері 29 квітня росіяни масовано атакували Харків.

Читайте: Студентів, школярку та дорослого чоловіка, які здійснювали підпали, затримали у трьох областях, - СБУ. ФОТО