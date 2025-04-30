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Новини Атака безпілотників на Харків
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Дронова атака РФ на Харків: кількість постраждалих зросла до 45, серед них двоє дітей та вагітна жінка

Наслідки атаки шахедів на Харків

Кількість постраждалих внаслідок вечірнього дронового удару по Харкову зросла до 45 осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами:

▪️ 31 людина отримала гостру реакцію на стрес

▪️ 14 людей отримали поранення різного ступеня важкості

▪️ 5 людей - шпиталізовано до лікарень

Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка.

Для допомоги потерпілим в Харкові було задіяно 13 бригад екстреної медичної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У прокуратурі показали наслідки масованої атаки "шахедів" на Харків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Харків з вечора перебував під атакою "шахедів": є влучання в багатоповерхівку та багато постраждалих.

Автор: 

Харків (5613) Шахед (1020) Харківська область (843) Харківський район (255)


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А той Мельник що в ООН робить ? Тежресторан відкриває?
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30.04.2025 07:04 Відповісти
 
 