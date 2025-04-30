Дронова атака РФ на Харків: кількість постраждалих зросла до 45, серед них двоє дітей та вагітна жінка

Кількість постраждалих внаслідок вечірнього дронового удару по Харкову зросла до 45 осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами:

▪️ 31 людина отримала гостру реакцію на стрес

▪️ 14 людей отримали поранення різного ступеня важкості

▪️ 5 людей - шпиталізовано до лікарень

Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка.

Для допомоги потерпілим в Харкові було задіяно 13 бригад екстреної медичної допомоги.

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