Дронова атака РФ на Харків: кількість постраждалих зросла до 45, серед них двоє дітей та вагітна жінка
Кількість постраждалих внаслідок вечірнього дронового удару по Харкову зросла до 45 осіб.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами:
▪️ 31 людина отримала гостру реакцію на стрес
▪️ 14 людей отримали поранення різного ступеня важкості
▪️ 5 людей - шпиталізовано до лікарень
Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка.
Для допомоги потерпілим в Харкові було задіяно 13 бригад екстреної медичної допомоги.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Харків з вечора перебував під атакою "шахедів": є влучання в багатоповерхівку та багато постраждалих.
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Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар30.04.2025 07:04 Відповісти Мені подобається 3
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