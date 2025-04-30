Знищено 50 "Шахедів" зі 108, ще 22 дрони - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 30 квітня 2025 року війська РФ атакували Україну 108-та ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, основні напрямки удару - Дніпро та Харків. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося збити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 11.30 підтверджено збиття 50 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

22 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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Наслідки атаки

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.

"Два ворожі БпЛА - в повітряному просторі України. Бойова робота триває!", - додають у ПС.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про масовану атаку дронів на Дніпро: загинув чоловік, є поранений. Найбільше руйнувань у приватному секторі. Також зазначалося, що дрони атакували Харків: кількість постраждалих зросла до 45, серед них двоє дітей та вагітна жінка