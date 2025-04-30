Вражеские БПЛА ударили по жилой застройке Пивденного на Харьковщине: пострадали 9 человек, в том числе 5 детей. ФОТОрепортаж
Сегодня утром, 30 апреля, российские войска атаковали город Пивденное в Харьковской области, в результате чего пострадали девять местных жителей, среди которых дети.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Так, утром оккупанты обстреляли несколькими беспилотниками, предварительно "Герань-2", Пивденногородскую громаду. Горели конструктивные элементы многоквартирного жилого дома, неэксплуатируемое здание, легковые автомобили. Повреждены многоквартирный и частные жилые дома, автомобили.
Как отмечается, острую реакцию на стресс испытали четверо взрослых и пятеро детей от 5 до 15 лет, которые на момент обстрела находились дома. Им оказали помощь на месте.
Работники полиции оперативно прибыли на место попаданий и оказывают помощь гражданам, документируют последствия обстрелов. По факту военного преступления открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
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