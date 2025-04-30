РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11178 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина
418 0

Вражеские БПЛА ударили по жилой застройке Пивденного на Харьковщине: пострадали 9 человек, в том числе 5 детей. ФОТОрепортаж

Сегодня утром, 30 апреля, российские войска атаковали город Пивденное в Харьковской области, в результате чего пострадали девять местных жителей, среди которых дети.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Так, утром оккупанты обстреляли несколькими беспилотниками, предварительно "Герань-2", Пивденногородскую громаду. Горели конструктивные элементы многоквартирного жилого дома, неэксплуатируемое здание, легковые автомобили. Повреждены многоквартирный и частные жилые дома, автомобили.

Читайте: Атака гражданского авто FPV-дроном на Харьковщине: ранены двое мужчин

Удар по Южному 30 апреля

Как отмечается, острую реакцию на стресс испытали четверо взрослых и пятеро детей от 5 до 15 лет, которые на момент обстрела находились дома. Им оказали помощь на месте.

Также смотрите: Россияне атаковали Дергачи на Харьковщине: повреждены предприятия, пострадали двое работников. ФОТОрепортаж

Удар по Южному 30 апреля
Удар по Южному 30 апреля

Работники полиции оперативно прибыли на место попаданий и оказывают помощь гражданам, документируют последствия обстрелов. По факту военного преступления открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Удар по Южному 30 апреля

Автор: 

обстрел (27259) Харьковская область (840) Харьковский район (255) Пивденное (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 