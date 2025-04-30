Атака гражданского автомобиля FPV-дроном в Харьковской области: ранены двое мужчин
Около 20:00 29 апреля в селе Малые Проходы Дергачевской громады Харьковской области российские войска ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю.
Об этом сообщил руководитель Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.
Вследствие атаки ранены двое местных жителей - мужчины 1968 и 1970 годов рождения. По словам Задоренко, к счастью, оба пострадавших получили легкие ранения. Им предоставили медицинскую помощь.
Глава громады в очередной раз призвал жителей не возвращаться в приграничные населенные пункты, поскольку это остается крайне опасным.
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