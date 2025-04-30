Атака цивільного авто FPV-дроном на Харківщині: поранені двоє чоловіків
Близько 20:00 29 квітня у селі Малі Проходи Дергачівської громади Харківської області російські війська вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю.
Про це повідомив керівник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок атаки поранено двох місцевих жителів - чоловіків 1968 і 1970 років народження. За словами Задоренка, на щастя, обидва постраждалі дістали легкі поранення і отримали медичну допомогу.
Очільник громади вкотре закликав мешканців не повертатися до прикордонних населених пунктів, оскільки це залишається вкрай небезпечним.
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