Політ тіла окупанта на кілька десятків метрів після удару українського дрона. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 137-го окремого батальйону морської піхоти ліквідував російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українського воїна видно, що після удару дрона тіло окупанта здійнялося угору і упало, пролетівши кілька десятків метрів.

Дивіться: Дрон добиває автомобіль з окупантами, який перекинувся на повній швидкості. ВIДЕО