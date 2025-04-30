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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Політ тіла окупанта на кілька десятків метрів після удару українського дрона. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 137-го окремого батальйону морської піхоти ліквідував російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українського воїна видно, що після удару дрона тіло окупанта здійнялося угору і упало, пролетівши кілька десятків метрів.

Дивіться: Дрон добиває автомобіль з окупантами, який перекинувся на повній швидкості. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17457) знищення (7286) дрони (4735) 137 ОБМП (5) морська піхота (44)


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Топ коментарі
+6
Оператору дрона респект-нажаль трохи не вийшов триочковий щоб влучив дохлим рашистом прямо у колектор...
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30.04.2025 09:30
+3
Поганий з нього Маріо, в колодязь не влучив ).
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30.04.2025 09:32
+3
....абнімая нєба крепкімі рукамі "льотчік" набіраєт висату....
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30.04.2025 09:39
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Полёт нормальный...
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30.04.2025 09:28 Відповісти
Ху...лята навчаються літати
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30.04.2025 09:50 Відповісти
Оператору дрона респект-нажаль трохи не вийшов триочковий щоб влучив дохлим рашистом прямо у колектор...
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30.04.2025 09:30 Відповісти
Поганий з нього Маріо, в колодязь не влучив ).
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30.04.2025 09:32 Відповісти
"Політ тіла окупанта на кілька десятків метрів після удару українського дрона."...ну, композитори...це має бути наша відповідь на "Політ джмеля" (Музичний твір, автор Микола Андрійович Римський-Корсаков)...а художникам намалювати картину маслом у стилі Сальвадора Далі.
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30.04.2025 09:35 Відповісти
стєрх
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30.04.2025 09:38 Відповісти
....абнімая нєба крепкімі рукамі "льотчік" набіраєт висату....
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30.04.2025 09:39 Відповісти
Скільки ж важить той хробак, що так далеко закинуло?
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30.04.2025 09:47 Відповісти
Все залежить від вубухівки і тренованості свинособаки..Мабудь добре згрупувався..
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30.04.2025 09:58 Відповісти
вибухівки..
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30.04.2025 10:00 Відповісти
рекорд у висоту ,все ж таки не взяв
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30.04.2025 10:02 Відповісти
І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ні#уя вопше,
Сама купа лайна…(c)
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30.04.2025 10:03 Відповісти
 
 