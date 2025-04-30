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Політ тіла окупанта на кілька десятків метрів після удару українського дрона. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із 137-го окремого батальйону морської піхоти ліквідував російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українського воїна видно, що після удару дрона тіло окупанта здійнялося угору і упало, пролетівши кілька десятків метрів.
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+6 Александр Чуднивец #474549
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+3 Qq Qqq #455433
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+3 boris petrik
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Сама купа лайна…(c)