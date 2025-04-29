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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Дрон добиває автомобіль з окупантами, який перекинувся на повній швидкості. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому автомобіль із окупантами перекидається на повній швидкості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що відразу після ДТП, у автомобіль влучає український дрон

"Автомобіль, повний російських окупантів, перекидається під час спроби втекти від дрона. Дрон все одне добиває кацапів на землі. Покровський напрямок", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: Окупант б’є свого поплічника, а потім гине від удару українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17445) знищення (7276) дрони (4729)


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Топ коментарі
+8
Красівоє )
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29.04.2025 11:05
+6
Перед смертю - з вітерцем - буде чим похвалитись
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29.04.2025 11:06
+6
чудово, просто - Чудово!,)
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29.04.2025 11:20
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Красівоє )
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29.04.2025 11:05 Відповісти
З воза впав
Віл усрав
І переїхало колесо 🤗
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29.04.2025 11:06 Відповісти
Перед смертю - з вітерцем - буде чим похвалитись
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29.04.2025 11:06 Відповісти
Повинні були самоскид для атаки, но не знайшли, й пришлося імпровізувати з висадкою, вийшло гарно, гіві з моторолою оцінять винахідливість братушок.
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29.04.2025 11:09 Відповісти
Ярік ваділа)
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29.04.2025 11:11 Відповісти
Все правильно... "Душенина" повинна буть спочатку гарно відбита, а потім гарно просмажена... (Це старовинна українська страва, з свинини чи яловичини...).
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29.04.2025 11:11 Відповісти
Не зрозуміло скільки білих лад з нього випало
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29.04.2025 11:13 Відповісти
чудово, просто - Чудово!,)
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29.04.2025 11:20 Відповісти
ГИБДД из ТРУКАМа скорость замерил...
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29.04.2025 11:30 Відповісти
Один, с7ка, такі втік..... але то не надовго.
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29.04.2025 11:31 Відповісти
Орки кляті ,
від українців не зможете втекти далеко-
тільки в пекло вам дорога відкрита 👹
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29.04.2025 11:49 Відповісти
Перевертыш!
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29.04.2025 12:38 Відповісти
Люди не пострадали?
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29.04.2025 13:00 Відповісти
 
 