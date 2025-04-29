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Дрон добиває автомобіль з окупантами, який перекинувся на повній швидкості. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому автомобіль із окупантами перекидається на повній швидкості.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що відразу після ДТП, у автомобіль влучає український дрон.
"Автомобіль, повний російських окупантів, перекидається під час спроби втекти від дрона. Дрон все одне добиває кацапів на землі. Покровський напрямок", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+8 Qq Qqq #455433
показати весь коментар29.04.2025 11:05
+6 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар29.04.2025 11:06
+6 Frenk Rex
показати весь коментар29.04.2025 11:20
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Віл усрав
І переїхало колесо 🤗
від українців не зможете втекти далеко-
тільки в пекло вам дорога відкрита 👹