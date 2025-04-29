Дрон добиває автомобіль з окупантами, який перекинувся на повній швидкості. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому автомобіль із окупантами перекидається на повній швидкості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що відразу після ДТП, у автомобіль влучає український дрон.

"Автомобіль, повний російських окупантів, перекидається під час спроби втекти від дрона. Дрон все одне добиває кацапів на землі. Покровський напрямок", - зазначається у коментарі до відео.

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