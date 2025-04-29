Дрон добивает автомобиль с оккупантами, который перевернулся на полной скорости. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой автомобиль с оккупантами переворачивается на полной скорости.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что сразу после ДТП, в автомобиль попадает украинский дрон.
"Автомобиль, полный российских оккупантов, опрокидывается при попытке убежать от дрона. Дрон все равно добивает кацапов на земле. Покровское направление", - отмечается в комментарии к видео.
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+8 Qq Qqq #455433
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+6 Валентин Коваль #587289
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+6 Frenk Rex
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Віл усрав
І переїхало колесо 🤗
від українців не зможете втекти далеко-
тільки в пекло вам дорога відкрита 👹