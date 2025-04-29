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Новости Видео Дроны против оккупантов
5 322 14

Дрон добивает автомобиль с оккупантами, который перевернулся на полной скорости. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой автомобиль с оккупантами переворачивается на полной скорости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что сразу после ДТП, в автомобиль попадает украинский дрон.

"Автомобиль, полный российских оккупантов, опрокидывается при попытке убежать от дрона. Дрон все равно добивает кацапов на земле. Покровское направление", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите: Оккупант бьет своего соратника, а потом погибает от удара украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19295) уничтожение (6963) дроны (3946)


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Топ комментарии
+8
Красівоє )
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29.04.2025 11:05
+6
Перед смертю - з вітерцем - буде чим похвалитись
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29.04.2025 11:06
+6
чудово, просто - Чудово!,)
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29.04.2025 11:20
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Красівоє )
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29.04.2025 11:05 Ответить
З воза впав
Віл усрав
І переїхало колесо 🤗
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29.04.2025 11:06 Ответить
Перед смертю - з вітерцем - буде чим похвалитись
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29.04.2025 11:06 Ответить
Повинні були самоскид для атаки, но не знайшли, й пришлося імпровізувати з висадкою, вийшло гарно, гіві з моторолою оцінять винахідливість братушок.
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29.04.2025 11:09 Ответить
Ярік ваділа)
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29.04.2025 11:11 Ответить
Все правильно... "Душенина" повинна буть спочатку гарно відбита, а потім гарно просмажена... (Це старовинна українська страва, з свинини чи яловичини...).
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29.04.2025 11:11 Ответить
Не зрозуміло скільки білих лад з нього випало
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29.04.2025 11:13 Ответить
чудово, просто - Чудово!,)
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29.04.2025 11:20 Ответить
ГИБДД из ТРУКАМа скорость замерил...
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29.04.2025 11:30 Ответить
Один, с7ка, такі втік..... але то не надовго.
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29.04.2025 11:31 Ответить
Орки кляті ,
від українців не зможете втекти далеко-
тільки в пекло вам дорога відкрита 👹
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29.04.2025 11:49 Ответить
Перевертыш!
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29.04.2025 12:38 Ответить
Люди не пострадали?
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29.04.2025 13:00 Ответить
 
 