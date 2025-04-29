Дрон добивает автомобиль с оккупантами, который перевернулся на полной скорости. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой автомобиль с оккупантами переворачивается на полной скорости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что сразу после ДТП, в автомобиль попадает украинский дрон.

"Автомобиль, полный российских оккупантов, опрокидывается при попытке убежать от дрона. Дрон все равно добивает кацапов на земле. Покровское направление", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите: Оккупант бьет своего соратника, а потом погибает от удара украинского дрона. ВИДЕО