Оккупант бьет своего соратника, а затем погибает от удара украинского дрона. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой один оккупант избивает другого на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что на записи российский командир наказывает своего подчиненного, который заснул на точке наблюдения и проспал штурм украинских десантников. На записи видно, что по завершению расправы в россиянина попал дрон.
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немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
...поки той був теплий
Слава Україні!!