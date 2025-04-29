Оккупант бьет своего соратника, а затем погибает от удара украинского дрона. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой один оккупант избивает другого на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что на записи российский командир наказывает своего подчиненного, который заснул на точке наблюдения и проспал штурм украинских десантников. На записи видно, что по завершению расправы в россиянина попал дрон.

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