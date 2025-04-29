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Новости Видео Порядки в российской армии
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Оккупант бьет своего соратника, а затем погибает от удара украинского дрона. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой один оккупант избивает другого на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что на записи российский командир наказывает своего подчиненного, который заснул на точке наблюдения и проспал штурм украинских десантников. На записи видно, что по завершению расправы в россиянина попал дрон.

Смотрите также: Украинский беспилотник снял драку между российскими солдатами возле окопа. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19295) драка (2020)


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Топ комментарии
+11
це була КАРА...кара-небесна окупанту.... :
немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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29.04.2025 10:25
+6
Не хило прилетело за хулиганку...
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29.04.2025 10:27
+6
Классная озвучка. Я так понимаю Ванька которого массажировали выжил ? Или перешёл на новый уровень ?
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29.04.2025 10:29
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Правила форума Совет форумчан
це була КАРА...кара-небесна окупанту.... :
немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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29.04.2025 10:25 Ответить
Яка там "кара небесна"? Просте "покарання за "нестатутні відносини, стосовно підлеглого"...
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29.04.2025 10:42 Ответить
По Уставу жить - замахаешься служить)
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29.04.2025 11:49 Ответить
Результат порушення вимог Статутів - "налицо"... Тобто - "на всю морду"!!!
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29.04.2025 12:27 Ответить
Не хило прилетело за хулиганку...
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29.04.2025 10:27 Ответить
Классная озвучка. Я так понимаю Ванька которого массажировали выжил ? Или перешёл на новый уровень ?
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29.04.2025 10:29 Ответить
Бйот-значіт любіт,хорошій бьіл командир...
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29.04.2025 10:38 Ответить
Все по толстоевскому "преступление и наказание"👍
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29.04.2025 10:46 Ответить
🤣🤣🤣🤣 а сам *******🤪 с первого раза...😂😂😂😂
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29.04.2025 10:50 Ответить
Є а продолженіє ! Тєрпіла його не добив ???
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29.04.2025 11:12 Ответить
Він його того...
...поки той був теплий
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29.04.2025 11:55 Ответить
"-" в карму, "+" в накабздона.
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29.04.2025 11:51 Ответить
Московіту по заслузі, до кабздона!
Слава Україні!!
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29.04.2025 11:56 Ответить
Марио завалили! 💀👌
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29.04.2025 12:43 Ответить
не уставные отношения наказуемы
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29.04.2025 12:48 Ответить
 
 