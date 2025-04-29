Окупант б’є свого поплічника, а потім гине від удару українського дрона. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому один окупант лупцює іншого на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що на записі російський командир карає свого підлеглого, який заснув на точці спостереження та проспав штурм українських десантників. На записі видно, що по завершенню розправи у росіянина влучив дрон.

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