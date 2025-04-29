Окупант б’є свого поплічника, а потім гине від удару українського дрона. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому один окупант лупцює іншого на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що на записі російський командир карає свого підлеглого, який заснув на точці спостереження та проспав штурм українських десантників. На записі видно, що по завершенню розправи у росіянина влучив дрон.
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немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....