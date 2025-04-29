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Новини Відео Порядки у російській армії
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Окупант б’є свого поплічника, а потім гине від удару українського дрона. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому один окупант лупцює іншого на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що на записі російський командир карає свого підлеглого, який заснув на точці спостереження та проспав штурм українських десантників. На записі видно, що по завершенню розправи у росіянина влучив дрон.

Дивіться також: Український безпілотник зафільмував бійку між російськими солдатами біля окопу. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17445) бійка (739)


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це була КАРА...кара-небесна окупанту.... :
немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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29.04.2025 10:25 Відповісти
Яка там "кара небесна"? Просте "покарання за "нестатутні відносини, стосовно підлеглого"...
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29.04.2025 10:42 Відповісти
Не хило прилетело за хулиганку...
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29.04.2025 10:27 Відповісти
Классная озвучка. Я так понимаю Ванька которого массажировали выжил ? Или перешёл на новый уровень ?
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29.04.2025 10:29 Відповісти
Бйот-значіт любіт,хорошій бьіл командир...
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29.04.2025 10:38 Відповісти
Все по толстоевскому "преступление и наказание"👍
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29.04.2025 10:46 Відповісти
🤣🤣🤣🤣 а сам *******🤪 с первого раза...😂😂😂😂
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29.04.2025 10:50 Відповісти
Є а продолженіє ! Тєрпіла його не добив ???
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29.04.2025 11:12 Відповісти
 
 