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Український безпілотник зафільмував бійку між російськими солдатами біля окопу. ВIДЕО

Між двома окупантами виник конфлікт, унаслідок чого вони побилися прямо біля окопу. Сутичку між російськими солдатами зафільмував український безпілотник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Десантники знищили танк, 3 бронетранспортери, 2 гольф-кари, що перевозили ворожу піхоту на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) бійка (738)


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Топ коментарі
+14
У них хіба зброї немає? Як діти малі)
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14.04.2025 20:28
+10
Де там Мадяр ? Нехай їх помирить .!
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14.04.2025 20:49
+6
флакон бояри.
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14.04.2025 20:28
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мабуть набої не поділили
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14.04.2025 20:26 Відповісти
флакон бояри.
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14.04.2025 20:28 Відповісти
У них хіба зброї немає? Як діти малі)
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14.04.2025 20:28 Відповісти
у нанайській боротьбі зброя заборонена.
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14.04.2025 20:35 Відповісти
Можна зробити виняки
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14.04.2025 21:00 Відповісти
вважаю що можно дозволити гранати.
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14.04.2025 21:07 Відповісти
А в дрона не було скиду..... Жаль! Було би 1:1 Два всього...
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14.04.2025 20:31 Відповісти
зараз мавіки для скидів не використовують. Спеіалізація.
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14.04.2025 20:38 Відповісти
якщо би було 12 раундів і із переривами між ними, то мавік міг встигнути викликати "підмогу", але вагові категорії там різні і можливо все закінчилося в першому....
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14.04.2025 20:41 Відповісти
взагалі оператори мавіка викликають "швидку fpv" одразу при виявленні хворих.
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14.04.2025 20:54 Відповісти
Шуру балаганова і паніковського взяли на сво
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14.04.2025 20:43 Відповісти
- Вы жалкая, ничтожная личность, - заявил Паниковский, с отвращением глядя на собеседника.
- А вы калека, - заметил Балаганов. - Сейчас начальник я!
- Кто начальник?
- Я начальник. Мне поручено.
- Вам?
- Мне.
- Тебе?
- А кому же еще? Уж не тебе ли? И разговор перешел в область, не имевшую ничего общего с полученной инструкцией. Жулики так разгорячились, что начали даже легонько отпихивать друг друга ладонями и наперебой вскрикивать: «А ты кто такой?»...
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14.04.2025 20:58 Відповісти
Де там Мадяр ? Нехай їх помирить .!
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14.04.2025 20:49 Відповісти
Суперечка за те хто перший повинен застрелитися.
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14.04.2025 21:20 Відповісти
Та це вони з'ясовували хто за кермом гольфкара сидітиме.
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14.04.2025 21:39 Відповісти
Той, що у лівій домовині переміг Та про що це я? Яка нах домовина? Обидва знайдуть свою канаву...
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14.04.2025 21:46 Відповісти
Не снимать надо, а беспилотником бить или другим поражающими элементами. Я так в детстве мух любила бить, когда они с друг дружкой дерутся я их ляпалкой бах и им все
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15.04.2025 03:27 Відповісти
https://ibb.co/ZzRkKZSt
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15.04.2025 09:06 Відповісти
чужой против хищника
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16.04.2025 12:12 Відповісти
 
 