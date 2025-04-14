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Український безпілотник зафільмував бійку між російськими солдатами біля окопу. ВIДЕО
Між двома окупантами виник конфлікт, унаслідок чого вони побилися прямо біля окопу. Сутичку між російськими солдатами зафільмував український безпілотник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+14 nevs nevs
показати весь коментар14.04.2025 20:28
+10 Maksim Perepelitca
показати весь коментар14.04.2025 20:49
+6 Центр 820 #589399
показати весь коментар14.04.2025 20:28
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