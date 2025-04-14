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Десантники знищили танк, 3 бронетранспортери, 2 гольф-кари, що перевозили ворожу піхоту на Курщині. ВIДЕО
Бійці 82-ої окремої десантно-штурмової Буковинської бригади знищили 1 танк, 3 бронетранспортери, 2 гольф-кари, що перевозили ворожу піхоту та живу силу на Курщині.
Про це повідомили Десантно-штурмові війська Збройних сил України у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ
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