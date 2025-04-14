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Десантники знищили танк, 3 бронетранспортери, 2 гольф-кари, що перевозили ворожу піхоту на Курщині. ВIДЕО

Бійці 82-ої окремої десантно-штурмової Буковинської бригади знищили 1 танк, 3 бронетранспортери, 2 гольф-кари, що перевозили ворожу піхоту та живу силу на Курщині.

Про це повідомили Десантно-штурмові війська Збройних сил України у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ

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Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) 82 окрема десантно-штурмова бригада (60)


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