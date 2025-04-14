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Українські захисники помітили раритетний міномет 2Б9 "Васильок" на Торецькому напрямку та знищили його. ВIДЕО

Пілоти FPV-дрона бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції уразили радянський міномет 2Б9 "Васильок" на Торецькому напрямку.

Ця модель розроблена у 1946-му році: вона встигла побувати в Афганістані, Сирії і тепер — в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Наші воїни знищили укриття з росіянами, антену зв’яку та зірвали спробу облаштувати антидроновий коридор. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) Нацполіція (15163) знищення (7221)


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Топ коментарі
+7
Розроблений він був не при стіліні. При сталіні, в 1946 р. була подана заявка на його розробку, а на озброєння його прийняли аж в 1970 р. До речі ДШК і Браунінг ще 1936 на озброєння були прийняті але до раритетів їх чомусь не відносять. Просто автор статті м`яко кажучи профан.
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14.04.2025 19:42
+6
З якого дива автор вирішив що "Васильок" це раритет?
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14.04.2025 18:57
+5
У 2104 році з цих "раритетів" активно пуляли і ЗСУ, і сепари.
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14.04.2025 18:24
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У 2104 році з цих "раритетів" активно пуляли і ЗСУ, і сепари.
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14.04.2025 18:24 Відповісти
ачєпятка
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14.04.2025 18:30 Відповісти
Вчора бачив відео: на позашляховику встановлений кулемет Максима. (правда, вже "фінська" модель, випуску після 1940-го року - вже з широкою горловиною для заливки води в кожух. Молотить по "шахєдах" прекрасно...
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14.04.2025 18:38 Відповісти
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14.04.2025 18:41 Відповісти
Щось не "вкурю" модель... Це що, переробка під модель "Віккерса"? З зовнішнєю подачею води, через трубопровід, в кожух? Бо я не бачу зверху горловини... Такі ставилися у ДОТах укріпрайонів...
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14.04.2025 19:02 Відповісти
розконсервовані та видані зі складу у 22-ому, Віккерс, модернізована у 1930-х роках, проходить під назвою «7,62 мм станковий кулемет системи Максима зразка 1910/30 року», випуску 1943-44 років (кожух з повздожним рифленням), водоналивний отвір малого діаметру (охолодження подається під кожух через трубку) - ви певно мали на увазі широку горловину фінської моделі Maxim M32-33, розташовану на кожусі, на цьому такої немає
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14.04.2025 19:22 Відповісти
Я саме про це і згадував... А стосовно "фінської" моделі - то до Зимової війни 1939-го, у Червоній Армії такої не було. Це була чисто фінська модель, щоб можна було кожух взимку снігом наповнювать (бо в морози було важко зберігать запас води у рідкому вигляді...). У радянських моделей горловина була вузька, у верхній частині кожуха. Лише після війни червоні почали копіювать модель з широкою горловиною...
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14.04.2025 20:04 Відповісти
Бачив ЗПУ-4 на пікапі, тільки перероблену під спарку.
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14.04.2025 18:44 Відповісти
з максами наші дива роблять

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14.04.2025 18:47 Відповісти
То 7.62, а на ЗПУ стоять КПВТ 14.5.
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14.04.2025 18:54 Відповісти
та мову почали за максими, от і згадалося
зпу-2 є повно різних у ЗСУ

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14.04.2025 18:58 Відповісти
Такий самий, тільки здавався нижчим. Може, борта станину закривали.
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14.04.2025 19:00 Відповісти
Донецьк. 2014 рік. "Блуждающий миномет ЗСУ" яким лякали даунбаську вату... (((

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14.04.2025 20:50 Відповісти
Так куярит тот раритет не раритетно, а прямо в цель! Вот где конфетка валялась. Это вам не мина в трубу не влазит или не вылетает.
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14.04.2025 18:43 Відповісти
Пулеметы ДП образца 1927 года, вот то раритет. Массово используется ВСУ.
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14.04.2025 18:48 Відповісти
З якого дива автор вирішив що "Васильок" це раритет?
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14.04.2025 18:57 Відповісти
Бо ще при Сталіні розроблений та прийнятий на озброєння...
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14.04.2025 19:03 Відповісти
Розроблений він був не при стіліні. При сталіні, в 1946 р. була подана заявка на його розробку, а на озброєння його прийняли аж в 1970 р. До речі ДШК і Браунінг ще 1936 на озброєння були прийняті але до раритетів їх чомусь не відносять. Просто автор статті м`яко кажучи профан.
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14.04.2025 19:42 Відповісти
Можливо... Я не великий знавець у галузі мінометів... І стосовно кулеметів: "кулемет Максима вже друге століття служить... Бо ще в російсько-японську воював...
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14.04.2025 19:58 Відповісти
Стаття не про кулемети. А взагалі іноді соромно читати муйню яку друкують на ЦН.
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14.04.2025 19:59 Відповісти
Мова була про "раритет"... Ну я і згадав про справжній "раритет" - ще довоєнний зразок...
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14.04.2025 20:07 Відповісти
Цікаво, перший Т-34 знищать "Птахи Мадяра" чи все таки протитанкісти?
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14.04.2025 19:45 Відповісти
 
 