Українські захисники помітили раритетний міномет 2Б9 "Васильок" на Торецькому напрямку та знищили його. ВIДЕО

Пілоти FPV-дрона бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції уразили радянський міномет 2Б9 "Васильок" на Торецькому напрямку.

Ця модель розроблена у 1946-му році: вона встигла побувати в Афганістані, Сирії і тепер — в Україні, передає Цензор.НЕТ.

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