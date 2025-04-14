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Українські захисники помітили раритетний міномет 2Б9 "Васильок" на Торецькому напрямку та знищили його. ВIДЕО
Пілоти FPV-дрона бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції уразили радянський міномет 2Б9 "Васильок" на Торецькому напрямку.
Ця модель розроблена у 1946-му році: вона встигла побувати в Афганістані, Сирії і тепер — в Україні, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+7 Aleksey Karpenko #603220
показати весь коментар14.04.2025 19:42
+6 Aleksey Karpenko #603220
показати весь коментар14.04.2025 18:57
+5 Деніс Войцеховський
показати весь коментар14.04.2025 18:24
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зпу-2 є повно різних у ЗСУ