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Наші воїни знищили укриття з росіянами, антену зв’яку та зірвали спробу облаштувати антидроновий коридор. ВIДЕО

Противник втрачає техніку і можливості на Сумському напрямку. Прикордонники-оператори FPV-дронів точно відпрацювали по окупантах: знищено два укриття з особовим складом, антену зв’язку, трактор, що виконував інженерні роботи, та УРАЛ.

Також бійці "Сталевого кордону" зірвали спробу ворога облаштувати антидроновий коридор, передає Цензор.НЕТ

Також дивіться: Сили оборони знищили МТЛБ, ББМ, бронеавтомобіль, вантажівки окупантів на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) Держприкордонслужба ДПСУ (5975) знищення (7221)


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Оце справжні прикордонники, а не ті, що за 5000баксів кого завгодно пропустять, не дивлячись навіть документи.
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14.04.2025 18:21 Відповісти
Орки розбіглися в різні сторони , як таргани на морозі
Молодці наші прикордонники 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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14.04.2025 22:49 Відповісти
 
 