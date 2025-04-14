Наші воїни знищили укриття з росіянами, антену зв’яку та зірвали спробу облаштувати антидроновий коридор. ВIДЕО

Противник втрачає техніку і можливості на Сумському напрямку. Прикордонники-оператори FPV-дронів точно відпрацювали по окупантах: знищено два укриття з особовим складом, антену зв’язку, трактор, що виконував інженерні роботи, та УРАЛ.

Також бійці "Сталевого кордону" зірвали спробу ворога облаштувати антидроновий коридор, передає Цензор.НЕТ

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