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Сили оборони знищили МТЛБ, ББМ, бронеавтомобіль, вантажівки окупантів на Луганщині. ВIДЕО
Ворог втрачає живу силу та техніку на Луганщині. Відтак бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" продовжують завдавати точних ударів по окупантах в районі Серебрянського лісництва.
В результаті роботи було ліквідовано двох окупантів та одного поранено. Крім того прикордонники знищили МТ-ЛБ, гармату С-60, бойову броньовану машину, бронеавтомобіль "Тигр", вантажівку з боєкомплектом, ще 5 вантажних та 4 військові автомобілі окупантів. Також спалено генератор, човен та склад пально-мастильних матеріалів, передає Цензор.НЕТ.
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