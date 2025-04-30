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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Полет тела оккупанта на несколько десятков метров после удара украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 137-го отдельного батальона морской пехоты ликвидировал российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинского воина видно, что после удара дрона тело оккупанта поднялось вверх и упало, пролетев несколько десятков метров.

Смотрите: Дрон добивает автомобиль с оккупантами, который перевернулся на полной скорости. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19307) уничтожение (6974) дроны (3951) 137 обмп (5) морская пехота (38)


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Топ комментарии
+8
Оператору дрона респект-нажаль трохи не вийшов триочковий щоб влучив дохлим рашистом прямо у колектор...
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30.04.2025 09:30
+5
....абнімая нєба крепкімі рукамі "льотчік" набіраєт висату....
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30.04.2025 09:39
+4
Поганий з нього Маріо, в колодязь не влучив ).
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30.04.2025 09:32
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Полёт нормальный...
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30.04.2025 09:28 Ответить
Ху...лята навчаються літати
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30.04.2025 09:50 Ответить
Оператору дрона респект-нажаль трохи не вийшов триочковий щоб влучив дохлим рашистом прямо у колектор...
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30.04.2025 09:30 Ответить
Поганий з нього Маріо, в колодязь не влучив ).
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30.04.2025 09:32 Ответить
"Політ тіла окупанта на кілька десятків метрів після удару українського дрона."...ну, композитори...це має бути наша відповідь на "Політ джмеля" (Музичний твір, автор Микола Андрійович Римський-Корсаков)...а художникам намалювати картину маслом у стилі Сальвадора Далі.
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30.04.2025 09:35 Ответить
стєрх
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30.04.2025 09:38 Ответить
....абнімая нєба крепкімі рукамі "льотчік" набіраєт висату....
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30.04.2025 09:39 Ответить
"Льотчик-нальотчик". (с.)

https://www.youtube.com/watch?v=D2cgOzThNFQ
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30.04.2025 10:49 Ответить
Скільки ж важить той хробак, що так далеко закинуло?
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30.04.2025 09:47 Ответить
Все залежить від вубухівки і тренованості свинособаки..Мабудь добре згрупувався..
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30.04.2025 09:58 Ответить
вибухівки..
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30.04.2025 10:00 Ответить
рекорд у висоту ,все ж таки не взяв
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30.04.2025 10:02 Ответить
І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ні#уя вопше,
Сама купа лайна…(c)
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30.04.2025 10:03 Ответить
Майже бінго, якщо б у лузу колодязну влучив.
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30.04.2025 10:31 Ответить
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30.04.2025 10:48 Ответить
 
 