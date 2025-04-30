Полет тела оккупанта на несколько десятков метров после удара украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 137-го отдельного батальона морской пехоты ликвидировал российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинского воина видно, что после удара дрона тело оккупанта поднялось вверх и упало, пролетев несколько десятков метров.

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