Полет тела оккупанта на несколько десятков метров после удара украинского дрона. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе из 137-го отдельного батальона морской пехоты ликвидировал российского оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинского воина видно, что после удара дрона тело оккупанта поднялось вверх и упало, пролетев несколько десятков метров.
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+4 Qq Qqq #455433
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Немає москаля,
Немає ні#уя вопше,
Сама купа лайна…(c)